على ماذا سيشتغل رئيس حكومة اليابان القادم وكيف؟

كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول التحديات التي تقف أمام خليفة آبي، وماذا تنتظر روسيا.

وجاء في المقال: تسير اليابان نحو رئيس حكومة جديد. فبسبب مرض مزمن متفاقم، استقال شينزو آبي من منصبه.

إذا تحدثنا عن المصالح الروسية، فإن ما يهم موسكو هو كيف سينفذ خليفة آبي المهام في ثلاثة مجالات رئيسية: العلاقات مع الولايات المتحدة، والتغييرات في الدستور، وقضية جزر الكوريل.

في عهد شينزو آبي، كانت العلاقات اليابانية الأمريكية ممتازة من جميع النواحي. فهل سيواصل رئيس الوزراء الياباني القادم الحفاظ على "علاقة خاصة" مع الولايات المتحدة؟ ربما نعم. أولا، لأن اليابان نفسها في حاجة إليها. تخشى طوكيو بشدة من نمو الصين وتدرك أن هذا النمو يشكل تهديدا جديا لأرض الشمس المشرقة؛ ثانيا، الاتحاد ضروري للولايات المتحدة التي أعلنت انتهاج مسار نحو صراع عالمي مع الصين.

كجزء من المسار العام لردع الصين، قد توافق اليابان على تعديل الدستور، بإزالة البنود السلمية منه. بالنسبة لروسيا، لتغيير الدستور (أي في الواقع، عسكرة اليابان) إيجابيات وسلبيات. تتمثل إحدى المزايا في أن تقوية خصم الصين الإقليمي، تعني زيادة قيمة العلاقات الجيدة مع روسيا في عيون الصين. ومن السلبيات، مخاطر التعافي نمو نزعة العسكرة اليابانية.

ولذلك، مثل هذه التغييرات الدستورية قليلة الاحتمال. ففي طريقها يقف الأمريكيون، وكذلك غياب زعيم حاسم قادر على اتخاذ مثل هذه الخطوة المجهولة العواقب في اليابان.

الافتقار إلى التصميم والإرادة السياسية لدى الزعيم الياباني يجعل من المستحيل التقدم في القضية الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا، أي قضية الكوريل. في حالة آبي، كانت هناك فرصة. فقد عمل والد شينزو آبي، شينتارو آبي، على قضية الكوريل حتى وفاته، وكان ابنه يريد حقا إتمام أعمال والده. تم اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه. وقد تشكل انطباع بأن شينزو آبي كان يجهز المجتمع الياباني تدريجيا لفكرة "التخلي" عن الجزر. ومع ذلك، فمع رحيله، ستتوقف الخطوات على الأرجح، وستكون موازنة الأمور تقليدية عند رئيس الوزراء الجديد.

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