"لوفيغارو": ماكرون هدد بفرض عقوبات على قادة سياسيين في لبنان

للمرة الثانية خلال شهر يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يأمل في انتزاع "حكومة مهمة" لإنقاذ البلاد.

وذكّرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بما قاله ماكرون خلال الزيارة الأولى عندما صرح الرئيس الفرنسي من بيروت "لن أترككم"، في إشارة إلى لبنان.

وأضافت الصحيفة أنه "وفي تصريح خلال ختام زيارته الخاطفة يوم 6 أغسطس، لوح الرئيس الفرنسي في تصريح بفرض عقوبات على القادة السياسيين المعارضين للإصلاحات و"العقد الجديد" الذي دعا إليه.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقامة نظام سياسي جديد في لبنان قائم على الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أنه لا يستبعد فرض عقوبات على من وصفهم بأنهم "الذين يعيقون القيام بإصلاحات في لبنان".

هذا، ووصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تعد الثانية في غضون أقل من شهر، وسيستهل جولته بزيارة السيدة فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان.

ومن المقرر أن يحتفل ماكرون صباحا في محمية أرز جاج في منطقة جبيل بمئوية لبنان الكبير، على أن يزور بعدها مرفأ بيروت حيث سيلتقي ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية

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