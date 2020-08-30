تسميم الدولة الروسية لنافالني.. أسئلة أوروبية تنتظر إجابة السلطات!

حاولت بعض وسائل الإعلام في عواصم أوروبية تحليل حادثة تسميم الناشط الروسي والمدون اليكسي نافالني وعملية نقله إلى ألمانيا لمواصلة العلاج، وكتبت أسئلة يتوجب على السلطات الإجابة عنها.

نبدأ من البروفيسور إيغور بيليتشياري، الأستاذ في جامعة لويس جويدو كارلي (روما) وجامعة أوربينو الذي كتب مقالة في موقع فورميتشي الإيطالي الواسع الانتشار FORMICHE دعا فيها السلطات والمجتمع في أوروبا إلى تحليل المعلومات ( على الأقل المتوفرة حاليا) قبل تطبيق نفس الأحكام في كل مرة.

يكتب بيليتشياري: "على الرغم من حقيقة أن نافالني هو شخص مزعج للسلطات الروسية، إلا أنه لا يشكل خطرا مباشرا، أضف لذلك، نرى أن مقتله سيتسبب بمشاكل ثمنها أكثر بكثير من ثمن الصبر عليه.. كما هو الحال طوال هذه السنوات.

formiche.net

ويتابع.. "نجا نافالني، وهناك شيء آخر مهم - فقد أمضى 44 ساعة في المستشفى في أومسك، حيث المعدات الطبية المستخدمة ليست الأفضل في البلاد.

وصل إلى المستشفى في توقيت غير عادي (الرابع بعد منتصف الليل- إضافة RT) بالنسبة لروسيا، وبعد نصف ساعة من إشارة الطوارئ التي أرسلتها الطائرة بعد طلبها الهبوط.. في الواقع، هنا، لا يمكن أن يكون هناك تأخير في عملية إنقاذه، وهو بحد ذاته كان ليكون "عذرا مثاليا" لتبرير الموت".

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بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة الاستشفاء، أُجريت للسيد نافالني العديد من الاختبارات التشخيصية التي سيتم نقلها بالكامل (وقبولها) إلى الفريق الطبي الألماني، مما سيوفر لهم الوقت ويحصلون على "القصة المرضيّة" الكاملة للمريض، مع تتبع جميع الأطوار السريرية.

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هنا 8 اختبارات دم كيميائية حيوية للتشخيص و11 اختبار دم و6 فحوصات دم عامة و5 مخططات كهربية للقلب و25 اختبار جلوكوز و4 تحليلات للبول العام وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي.

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ولكن قبل كل شيء، بمجرد وصول نافالني إلى المستشفى، تم إعطاؤه على الفور حقن الأتروبين، مما يثبت وضعه إلى حد أن الفريق الطبي الألماني سيستمر في استخدام نفس الدواء، معترفا بفعاليته..هذا العلاج، بما في ذلك التوقيت، ينقذ حياة المريض، وقد قرره كبير الأطباء في قسم الطوارئ في أومسك، ألكسندر موراكوفسكي، وعلى ما يبدو بعد استشارة إلكترونية مع كبار المتخصصين في الرعاية الصحية في موسكو.. مرة أخرى نرى، كفاءة وإمكانية تعامل "غريبة" تجاه المريض الذي أرادوا قتله.

مقالة للكاتب نشرتها "الجيورنالِ" الإيطالية حللت خلالها المعلومات المتوفرة وخلصت إلى وجود إصرار على المحاربة للحفاظ على حياة اليكسي نافالني، وذلك نظرا للجهد والإجراءات التي اتخذت بسرعة فورما ساءت حالته على متن الطائرة.

ilgiornale.it

من جهته أشار الخبير البلغاري في قسم البرمجيات الطبية بالحكومة البلغارية هاميت تشان إلى غياب أجوبة العيادة الألمانية "شاريتيه" بخصوص التشخيص الأولي لحالة نافالني المتعلقة بوجود دلائل على تسميم وكتب على صفحته:"قال أطباء مستشفى أومسك للطوارئ №1 إنهم مستعدون لتزويد أطباء عيادة "Charite" شاريتيه الألمانية بكل نتائج الفحوصات المخبرية وعينات من التحاليل العضوية التي أخذت من جسم نافالني.. سيسمح هذا للأخصائيين الألمان بالحصول على صورة صحية كاملة للمريض، لتتبع الديناميكيات السريرية الكاملة لعلاماته الحيوية.

في وقت سابق، وصل مختصو شركة الإسعاف الجوي إلى أومسك لنقل نافالني إلى برلين، تلقى أيضا بيانات من جميع الاختبارات التشخيصية وأكدوا في مجلس طبي مشترك صحة خطة العلاج التي اختارها الروس. بالإضافة إلى ذلك، سلم الروس بالفعل زملاءهم الألمان التصوير بالرنين المغناطيسي للمريض.



في 26 أغسطس 2020، طلب كبير أطباء مستشفى الطوارئ في أومسك، ألكسندر موراكوفسكي، من زملائه من عيادة "شاريتيه" في برلين تقديم بيانات التحليل، والتي تم على أساسها استخلاص النتيجة حول تسميم نافالني ولكن ولحد 27 أغسطس، لم يلق هذا الاقتراح لم يلق أي رد!..



ويواصل تشان:"عقار الأتروبين الذي وصفه الروس في الدقائق الأولى بعد دخول نافالني إلى مستشفى أومسك، يواصل الألمان استعماله حتى الآن.

ويرى تشان أنه في حين قام أطباء أومسك بانتظام بتزويد الناس بجميع المعلومات الممكنة حول حالة المريض، باستثناء المعلومات التي يكفلها قانون السرية الطبية، بينما في صباح يوم 22 أغسطس 2020، وبعد وصول نافالني لألمانيا وفي 25 من الشهر عينه دعي لمؤتمر صحفي، ومن ثم تم إلغاء المؤتمر الصحفي لاحقا دون تفسير.

أما الصحفي الفرنسي بيير مالينوفسكي فقد دعا وقبل إطلاق الأحكام، النظر إلى بعض النقاط المرافقة لبداية قصة تسمم اليكسي نافالني.. فيقول:" فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة المتعلقة بأليكسي نافالني وتصريحات البعض، من المهم تذكر هذه الحقائق القليلة وعدم استخلاص النتائج بسرعة كبيرة:

1- قاتل أطباء أومسك من أجل حياة أليكسي نافالني لمدة 44 ساعة. وبفضل العاملين في قسم الرعاية الصحية بأومسك، نجا نافالني.

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2- في حوالي الساعة 19:00 يوم 21 أغسطس 2020، تم اتخاذ قرار بشأن إمكانية نقل نافالني إلى ألمانيا. بعد ساعتين بالفعل، في تمام الساعة 21:20، تم إبلاغ جوليا نافالنايا (زوجة نافالني - توضيح RT) وفريق الأطباء الألماني بالقرار النهائي بشأن إمكانية تنظيم نقل المريض.. في الساعة 11:10 مساء، تم تلقي معلومات من فريق العاملين الطبيين في شركة الإسعاف الجوي الدولية حول الاستعداد لإقلاع الطائرة إلى ألمانيا.

Reuters

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