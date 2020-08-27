ما الذي يمكن أن يمنع ترامب من الفوز في الانتخابات

تحت العنوان أعلاه، كتبت فريزة باتسازوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول حاجة ترامب إلى إقناع الناخبين بأنه هو بالذات البطل الذي هزم وباء كورونا. فكيف يفعل ذلك؟

وجاء في المقال: قبل شهرين ونصف من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، رشح المندوبون في مؤتمر الحزب الجمهوري بالإجماع دونالد ترامب لمنصب رئيس الدولة. وفي الوقت نفسه، فإن شعبية سيد البيت الأبيض تجعل أنصاره يتمنون له حالا أفضل.

وفي الصدد، قال مدير معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاليري غاربوزوف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "عادة، في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت قبل الانتخابات، يستهدف المرشحون أصوات الناخبين المتذبذبة. يسافرون عبر الولايات ويحاولون جذب هؤلاء إلى جانبهم. الحملة الانتخابية الحالية، ليست استثناء. لذلك، على الأرجح، سيفعل دونالد ترامب الشيء نفسه. إلا أن فرص تواصله الشخصي مع الناخبين محدودة للغاية، الآن، على خلفية الوضع مع فيروس كورونا. لذلك، يتراجع دور هذا الجانب القوي من الزعيم الأمريكي الى المرتبة الثانية".

وبحسب غاربوزوف، يجب على الرئيس الحالي للولايات المتحدة إقناع الناخبين بأنه هو الذي "هزم الوباء". فمنذ بداية تفشي فيروس كورونا، تحول تركيز الحملة الانتخابية بالكامل، نحوه. وبالتالي، فإن جميع إنجازات الإدارة التي استعرضها ترامب سابقا، انهارت ببساطة. وتتلاشى جميع إجراءات الزعيم الأمريكي الأخرى على خلفية هذه القضية الرئيسية والمحورية.

و"لذلك، يحتاج دونالد ترامب، الآن، إلى إظهار أن كل النجاحات في مكافحة الفيروس تعود إليه وحده. ولكن ليس بالأمر السهل تحقيق ذلك، وإثبات ذلك. خاصة وأن الديمقراطيون يتهمون الزعيم الأمريكي، باستمرار، بأنه لم يقم ولا يقوم الآن بما يكفي للتغلب على الأزمة الوبائية".

بالإضافة إلى ذلك، أشار غاربوزوف إلى أن على ترامب، عشية الانتخابات، أن لا يرتكب أخطاء جديدة. فالديمقراطيون، سوف يستمرون في اتهام ترامب بالمسؤولية عن كل الخطايا القاتلة.

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