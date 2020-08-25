ما خسائر روسيا العسكرية المحتملة في بيلاروس؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "فزغلياد"، حول منظومات الإنذار الروسية من هجوم صاروخي، التي يمكن أن تخسرها موسكو في بيلاروس.

وجاء في المقال: جرت من جديد مسيرات معارضة في مينسك. وفي وقت سابق، دعا بعض أعضاء مجلس تنسيق سفيتلانا تيخانوفسكايا إلى إغلاق القواعد العسكرية الروسية الموجودة على أراضي بيلاروس وانسحاب البلاد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. يوجد الآن منشأتان عسكريتان روسيتان في الجمهورية، ولكل منهما قيمة معينة لوزارة الدفاع.

يقدّر العدد الإجمالي للعاملين في الوحدة العسكرية الروسية في بيلاروس بـ 800 شخص، وهم يخدمون في مركز الاتصالات الـ 43 للبحرية الروسية، المجهز بمحطة رادار Antey التي تعمل بموجات طويلة، بالقرب من بلدة فيليكا في مقاطعة مينسك، وكذلك في مركز الهندسة اللاسلكية بارانوفيتشي، حيث توجد محطة الرادار "فولغا" ذات المدى الديسيمتري، المدرجة في نظام الإنذار من هجوم صاروخي.

وهذان عنصران مهمان إلى حد كبير في القدرة الدفاعية الروسية- الاتصالات "بعيدة المدى" ووسائل التحذير من هجوم صاروخي- فكيف يمكننا الاستغناء عنهما؟ إنما هناك ما يحل محلهما.

تعد محطة الرادار في بارانوفيتشي عنصرا مهما في نظام الإنذار الروسي من هجوم صاروخي، ولكنها ليست العنصر الرئيس ولا الوحيد. ويمكن تعويض غياب "فولغا" في بيلاروس عن طريق الرادارات من نوع فورونيج المنشورة في كالينينغراد (قرية بيونيرسكي) ولينينغراد (ليختوسي بالقرب من سان بطرسبورغ). كذلك، توجد محطات مماثلة في الاتجاه الغربي في أولينغورسك (شبه جزيرة كولسكي) وسيفاستوبول وأرمافير. وهي قادرة على الكشف عن الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة، وكذلك الأجسام الفضائية على مسافة عدة آلاف من الكيلومترات. وتغطيتها الإجمالية الخاصة، قادرة على التعويض بشكل كامل عن غياب محطات الرادار في بيلاروس.

لقد فقدت روسيا بالفعل أو تخلت عن محطات الرادار وغيرها من المنشآت العسكرية على أراضي البلدان التي كانت ذات يوم جمهوريات اتحادية. على سبيل المثال، محطة رادار في موكاتشيفو بأوكرانيا، التي قدّر أهمية فقدانها بالضئيلة، منذ العام 2015، رئيس المركز الرئيسي للتحذير من الهجمات الصاروخية التابع للقوات الجوفضائية الروسية، العقيد فيكتور تيموشينكو. وشدد على أن "لدينا ما نغطي به".

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