تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيدوروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول استنفار علماء الأمراض والسموم الروس للاستجابة للمخاطر الدائمة التي تسببها مخابر الولايات المتحدة قرب حدود روسيا.

وجاء في المقال: ينبغي أن يدفع وباء الفيروس التاجي العديد من المؤسسات المدنية إلى إلقاء نظرة جديدة على مختبرات البنتاغون البيولوجية. الاحتجاج الأول والوحيد حتى الآن، جرى في أوكرانيا. ففي هذه الدولة 15 مختبرا، ترعى فيها الولايات المتحدة الأبحاث البيولوجية.

لا أحد يبني منشآت بيولوجية تعمل على سموم خطيرة وممرضات في المناطق المكتظة بالسكان. لكن الأمريكيين ذهبوا إلى أبعد من ذلك فلم يكتفوا بنقل مختبراتهم من مناطقهم المكتظة بالسكان، إنما نقلوها إلى دول أخرى.

مثل هذه المخابر القريبة من الحدود الروسية، تدفع الأمريكيين ببساطة إلى تجارب خطيرة. ووجود دول غير ودية مثل أوكرانيا وجورجيا يغذي هذه الرغبة.

من الواضح أن هناك مواجهة تجري بنشاط في روسيا ضد علماء الفيروسات الأمريكيين بزيهم العسكري. بطبيعة الحال لا توجد معلومات مفتوحة حول هذا الموضوع، ولكن هناك مؤشرات غير مباشرة على ذلك. وبالدرجة الأولى، فمن أجل مواجهة مسببات الأمراض البيولوجية المتنوعة في روسيا، يجب أن تكون هناك فرص لابتكار سريع وفعال للقاحات. هذا هو الترياق الرئيس ضد الأسلحة البيولوجية. وكما نرى، كان بلدنا أول بلد في العالم يسجل لقاحا ضد COVID-19. ولعل علماء الفيروسات العسكريين والمدنيين لدينا كانوا في حالة تأهب قصوى على مدار العقود الماضية، ولذلك استجابوا في الوقت المناسب لخطر فيروس كورونا.

لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يبقي حزام المعامل البيولوجية الأمريكية على صناعة الدواء العسكرية لدينا في حالة الجاهزية المطلوبة. وما اللقاح Sputnik V إلا تأكيد على ذلك.

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