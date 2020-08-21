أي سفن حربية أرسلت روسيا لحماية بناء "السيل الشمالي-2"؟

كتب مراقب "كومسومولسكايا برافدا" العسكري، فيكتور بارانيتس، عن إبطال روسيا فاعلية عقوبات واشنطن ضد خط أنابيب الغاز، وإرسالها سفنا حربية لحماية سفينة مد الأنابيب.

وجاء في المقال: جندت روسيا سفنا حربية لمرافقة سفينة مد الأنابيب وسفينتين أخريين ستشاركان في استكمال خط أنابيب "السيل الشمالي- 2" في بحر البلطيق. أعلن عن ذلك نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف.

وبحسب قوله، فإن "مثل هذا الإجراء ناجم عن مخاطر استفزازات قد تقوم بها بعض الدول". ومن لا يعرف هذه الدول التي لم تتم تسميتها من باب الدبلوماسية؟ فالولايات المتحدة وبولندا وبعض الدول الأخرى أعلنت غير مرة عن معارضتها لـ"السيل الشمالي-2" ووقفت بشدة في وجه استكمال بنائه. بل فرضت واشنطن، نهاية العام الماضي، عقوبات على جميع الشركات التي تشارك في البناء. وهكذا، استدعت شركة Swiss Allseas بجبن سفينة مد الأنابيب من بحر البلطيق. لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تكتف بذلك: فقد بدأت في تهديد شركات التأمين المتعاملة مع المشاركين في البناء بفرض عقوبات. وحتى إن واشنطن أدرجت تكلفة هذه العقوبات في ميزانية الدفاع الأمريكية!

في الواقع، تم إعلان حرب اقتصادية وقحة ليس فقط على روسيا، إنما وجميع الدول التي شاركت (أو تعتزم المشاركة) في المشروع. والحقيقة أن برلين واجهت واشنطن عدة مرات.

لكن موسكو وجدت مخرجا من الوضع: فقد أبحرت سفينة مد الأنابيب "الأكاديمي تشيرسكي" وسفينتا الإمداد "أوستاب شيريميت" و "إيفان سيدورنكو" من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد. وعلى طول هذا الطريق الطويل، عملت السفن الحربية الروسية "بطريقة مكوكية" على حمايتها.

ترسو سفينة "الأكاديمي تشيرسكي" في ميناء Mukran في ألمانيا الآن، حيث القاعدة اللوجستية لـ"السيل الشمالي-2". فيماتنتظر سفينتا الإمداد التعليمات في كالينينغراد..

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