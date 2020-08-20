الأمريكيون اقترحوا على روسيا عدم نزع سلاحها من دون الصين

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية تمديد اتفاقية الأسلحة الاستراتيجية لبعض الوقت، طالما الصين لا توافق على الانضمام إليها.

وجاء في المقال: اختتمت الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي في فيينا. وخلالها، بينت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتقديم تنازلات. فإدارة دونالد ترامب، لا تستبعد إمكانية استبدال اتفاقية ثنائية وليس ثلاثية، تشمل الصين، بمعاهدة تدابير تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت).

إلى ذلك، ذكرت شبكة إن بي سي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب ينوي الاجتماع في نيويورك مع فلاديمير بوتين، في سبتمبر، للإعلان عن إحراز تقدم نحو اتفاقية جديدة بشأن الأسلحة الاستراتيجية. ولكن البيت الأبيض نفى هذه المعلومات.

ومع ذلك، فإن التكهنات بأن ترامب يريد أن يظهر للناخبين نجاحه في مجال الأمن العالمي تبدو منطقية. فقد دخلت الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة مرحلتها النهائية. وينتقد الديمقراطيون ترامب على نيته الانسحاب من معاهدة ستارت دون تقديم بديل حقيقي لها. وهم يتهمونه بذلك، على وجه الخصوص، في البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي، المطروح في مؤتمر الحزب المنعقد هذه الأيام.

ومن الملفت ما قاله المبعوث الأمريكي الخاص للحد من التسلح، مارشال بيلينغسلي، في مؤتمر صحفي، في 18 أغسطس: "ستكون اتفاقية الردع النووي المقبلة متعددة الأطراف، وسوف تنضم إليها الصين". وطالما ليس هناك مثل هذا الاتفاق، فبحسبه، يمكن تمديد الاتفاقية القديمة مؤقتا. ووصف المفاوضات مع الوفد الروسي بالمتوترة، وأشار إلى أن كل شيء الآن يتوقف على ردة فعل السلطات الروسية.

وهكذا، فمن كلمات بيلينغسلي، يتبين أن ما تركز عليه الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو استجابة روسيا وليس الصين.

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