صفقة الولايات المتحدة مع طالبان والسلطات الأفغانية في خطر

حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، مستبعدة قدرة ترامب على التعويل على مثال الاتفاق مع طالبان لتأكيد نجاح سياسته الخارجية.

وجاء في المقال: الاتفاق بين واشنطن وكابول وطالبان، لتسوية الوضع في أفغانستان مهدد بالانهيار. كان يمكن لدونالد ترامب، الذي ضيّق في الأيام الأخيرة، وفقا لاستطلاعات الرأي، الفجوة مع منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن أن يدرج الاتفاق في قائمة انجازاته في السياسة الخارجية.

وكما قالت الباحثة السياسية والخبيرة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، غالينا إبراهيموفا، لـ"إزفيستيا"، فعندما وعد ترامب بأن الجنود الأمريكيين سيغادرون أفغانستان، أدرك الجميع أن هذا الوعد طوباوي.

وقالت إن الزعيم الأمريكي تعرض لانتقادات شديدة لجلوسه على طاولة المفاوضات مع طالبان. "فقد حدث أن الولايات المتحدة، الدولة العظمى، دخلت في مفاوضات ليس مع دولة إنما مع مجموعة تم تصنيفها إرهابية في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها. فبذلك اكتسبت طالبان كينونة سياسية وأصبحت قوة مهمة داخل أفغانستان".

وأضافت أن "طالبان تحاول استغلال هذا الوضع والحصول على موطئ قدم في المجتمع الأفغاني ليس فقط كجماعة مهمشة وإرهابية، إنما كقوة سياسية مهمة".

وبحسب ما قال رئيس مركز دراسات ما بعد الاتحاد السوفيتي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، إدوارد سولوفيوف، لـ"إزفستيا"، ما يحدث الآن في أفغانستان له علاقة مباشرة بالسباق الانتخابي في الولايات المتحدة. فالرئيس دونالد ترامب في حاجة إلى إظهار التقدم لناخبيه، ويرى أن اتفاقية السلام مع طالبان دليل رئيسي على نجاح سياسته الخارجية.

وقال: "إنما أفغانستان، بشكل عام، تتراجع الآن إلى الخلفية. فلدى الناخبين الأمريكيين أولويات أخرى، بما في ذلك في السياسة الخارجية: تصاعد المواجهة في العلاقات مع الصين، مثل محاولة إعادة هيكلة العلاقات مع الحلفاء في أوروبا".

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