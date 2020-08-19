الولايات المتحدة تضع نموذجا جديدا للتعامل مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري بانييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن جدال داخل أوساط الخبراء الأمريكيين حول ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع روسيا.

وجاء في المقال: فكرت واشنطن بجدية في كيفية إجراء مزيد من الحوار مع روسيا. يتضح هذا، على وجه الخصوص، من خلال رسالتين مفتوحتين نُشرتا، واحدة تلو الأخرى، في أغسطس في "بوليتيكو". ينتقد مؤلفو الرسالة الأولى، المعنونة بـ "حان وقت إعادة التفكير في السياسة تجاه روسيا"، والتي وقعها 103 من الخبراء البارزين، مسار البيت الأبيض ويدعون إلى التفاعل مع "روسيا كما هي".

يأسف موقعو هذه الرسالة، بمن فيهم وكيلة وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، روز غوتيمولر، وسفيرا الولايات المتحدة السابقان لدى روسيا، توماس بيكرينغ وجون هانتسمان، وكبار المديرين السابقين للشأن الروسي في مجلس الأمن القومي، توماس غراهام وفيونا هيل، من أن التحديات الخطيرة حول السلام والازدهار في الولايات المتحدة، التي تتطلب تعاونا روسيا أمريكيا، بما في ذلك خطر الحرب النووية وتغير المناخ، تم إهمالها.

وانطلاقا من ذلك، يدعون إلى "تحليل شامل وغير متحيز" للسياسة الخارجية الأمريكية وجعلها أكثر فعالية.

وبعد أسبوع من ذلك، نشرت رسالة جوابية معنونة بـ "لا، الآن ليس الوقت المناسب لإعادة تشغيل العلاقات مع روسيا"، موقعة من 33 من دبلوماسيين وعسكريين ومسؤولين سابقين في الاستخبارات وخبراء يعملون في قضايا متعلقة بروسيا، طالبوا فيها باستمرار الضغط على "نظام بوتين".

وعلى الرغم من أن الرسالة الثانية تبدأ بالاعتراف بأن الولايات المتحدة تتحمل بعض اللوم عن تدهور العلاقات الثنائية، إلا أن واضعيها سرعان ما يقفزون إلى كيل الاتهامات لروسيا.

وفيما يثني الموقعون على إدارة ترامب لتقديمها مساعدة عسكرية لأوكرانيا، ينتقدون سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، الأمر الذي، في رأيهم، "يصب في مصلحة بوتين". فهم يرون في الخطوات الدبلوماسية تجاه موسكو مظهرا من مظاهر الضعف، وسوف يستغلها الكرملين بالتأكيد لأغراضه الخاصة.

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