خبير يقدّر آفاق تصدير اللقاح الروسي إلى بلدان أخرى

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا" نص لقاء مع الخبير في سوق الأدوية، نيكولاي بيسبالوف، أجرته معه إذاعة الصحيفة، حول آفاق اللقاح الروسي في الخارج.

وجاء في اللقاء: وفقا لخبير سوق الأدوية نيكولاي بيسبالوف، فإن للعقار آفاقا. إنما الصراع على أسواق التصدير لن يكون سهلا. فقال:

ينبغي فهم أن السوق مقسمة عمليا إلى حد ما، بما في ذلك ما يتعلق بلقاحات الوقاية من عدوى فيروس كورونا. فقد أبرم عدد من البلدان عقودا آجلة لتوريد الأدوية ذات الصلة. وهم يمولون تطوير هذا المنتج ويبرمون عقودا للتسليم في المستقبل.

ومع ذلك، يمكن اعتبار اللقاح الروسي "حلا بديلا"، لأن بلدنا جاهز لأن يكون من أوائل الدول التي تدخل السوق الدولية بدواء جاهز، ويمكن لذلك أن يلعب دورا إيجابيا. ومع ذلك، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتم تصدير اللقاح.

لأن تلبية احتياجات بلدنا، سوف تستغرق أكثر من شهر، وهو الزمن اللازم للوصول إلى أحجام الإنتاج المخطط لها، ناهيكم باحتياجات البلدان الأخرى.

ووفقا لنيكولاي بيسبالوف، فإن الاختلافات من حيث استجابة الجسم للقاح في روسيا أو في بعض البلدان الأخرى ستكون ضئيلة، لكن فعالية اللقاح قد تتأثر بالاختلاف في سلالات فيروس SARS-CoV-2 المنتشرة في البلدان الأخرى. وهناك نقطة مهمة هي الحاجة إلى إطلاق إجراءات التسجيل الإداري والاعتماد (في البلدان الأخرى). وقال:

إذا خضع دواء لتجارب سريرية في بلد معين، فإنه يتلقى تفضيلات معينة في إجراءات أبسط وأسرع للدخول إلى السوق في ذلك البلد المعين.

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