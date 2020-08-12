روسيا تسجل أول لقاح ضد كورونا في العالم: إجابات عن أهم 5 أسئلة

كتبت ايلينا أوغورودتسيفا، حول سر التمكن بهذه السرعة من تطوير لقاح هو الأول في العالم وما الذي يؤكد فاعليته وأمان استخدامه، ومتى يبدأ تطعيم الشعب به.

وقد جمعت "كومسومولسكايا برافدا"، إجابات عن الأسئلة الخمسة التالية:

1. نحن متقدمون على جميع دول العالم. كيف أمكن صنع لقاح بهذه السرعة؟

أوضح وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، أن العلماء استخدموا الخبرة والتكنولوجيا المتقنة لتصنيع ناقلات الفيروسات الغدية.

2. إلى أي مدى دُرس العقار الجديد؟

في اجتماع حكومي، سأل الرئيس وزيرَ الصحة عما إذا كان مثل هذا اللقاح سُجّل في أي مكان آخر في العالم، فرد وزير الصحة بأن هناك إنجازات مماثلة في الصين وبعض الدول الأخرى، لكن لا تزال تجري هناك تجارب سريرية.

وفي روسيا، وفقا لموراشكو، فإن اللقاح الجديد "أظهر كفاءة عالية وأمانا، وفقا لنتائج التجارب السريرية". وقال الوزير إن جميع المتطوعين سجلت لديهم نسبة مرتفعة من الأجسام المضادة لـ كوفيد-19، وفي الوقت نفسه، "لم يسجل لدى أي منهم مضاعفات خطيرة على المناعة".

3. متى سيبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا؟

أولاً، من المخطط تطعيم الأشخاص من المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أي العاملين الصحيين والمعلمين. ومن المتوقع أن يتم تطعيمهم اعتبارا من نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر.

وفقا للبيانات الرسمية، سيتم تداول العقار في الأول من يناير 2021. كما أكد بوتين، فإن التطعيم سيكون طوعياً حصراً.

4.ما هي مدة استمرار المناعة ضد فيروس كورونا بعد التطعيم؟

تؤكد وزارة الصحة أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عامين بعد التطعيم. ويوضح الخبراء التالي: حتى لو انخفضت نسبة الأجسام المضادة، فإن هذا لا يعني أن اللقاح قد توقف عن العمل. فإذا دخلت العدوى الجسم لاحقا، سوف تتعرف خلايا الذاكرة المناعية عليها وتطلق الأجسام المضادة الضرورية ضدها.

5. كيف سيبدو لقاح الفيروس التاجي؟

اليوم، سجلت وزارة الصحة اللقاح على شكل محلول للحقن العضلي.

ملاحظة: ابنة بوتين اختبرت على نفسها اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

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