أردوغان مستعد لإسقاط المعارضة إلى مستواه

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا" حول انقسام في صفوف الحزب الأقوى المعارض لأردوغان.

وجاء في المقال: أعلن منافس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام 2018 الرئاسية، محرم إنجي، عن إنشاء حركته الاجتماعية في تركيا.

وفي الصدد، قال المحلل السياسي التركي كريم هاس لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "على الرغم من عدم وضوح كيفية تطور الوضع، فإن احتمال إنشاء حركة سياسية جديدة مرتفع للغاية. فهناك تقاطع بين عدة اتجاهات في آنٍ واحد".

وبالدرجة الأولى، يلفت هاس الانتباه إلى حقيقة أن إنجي سياسي طموح للغاية، "فهو يسعى منذ فترة طويلة إلى تولي منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يقوده كمال قلجدار أوغلي منذ أكثر من 10 سنوات. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حصل إنجي على دعم يزيد قليلاً عن 30%، وهو أعلى من دعم حزب الشعب الجمهوري نفسه. وهذا بالطبع يمنحه سببا لتنصيب نفسه تقريبا زعيما للحزب"؛

ثانيا، تشير الأحداث الجارية، بحسب هاس، إلى صراع الأجهزة داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث يوجد العديد من الفصائل التي لا تُظهر أي مودة تجاه بعضها البعض، على الرغم من أنها رسميا في قارب واحد. و"بالنسبة للجزء الذي يعد نفسه فصيلا كماليا قوميا، فإن إنجي مرشح مناسب ومقبول لمنصب رئيس حزب الشعب الجمهوري"؛

ثالثا، ثمة فارق دقيق مهم هو أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد أن رئيس تركيا الحالي لن يتمكن من الحصول حتى على 51% من الأصوات في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العام 2023.

ويرى هاس احتمال إجراء الانتخابات في وقت أبكر إذا رأت النخبة السياسية في تركيا أنها مفيدة لها. فـ "في هذا السياق، من المفيد للحزب الحاكم والرئيس شخصيا أن يكون حزب الشعب الجمهوري مفككا ويعاني صراعات داخلية وصولا إلى إمكانية تشكيل إنجي حزبا جديدا. وما يؤكد ذلك بشكل غير مباشر أن المعلومات الخاصة بالحركة السياسية الجديدة تظهر في وسائل الإعلام الموالية لأردوغان بالذات". وهكذا، تتحقق فكرة "إذا لم أستطع أن أكون قوياً، فليكن خصومي أضعف ما يمكن".

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