إنذار: الصين تبني 7 مخابر بيولوجية من نمط مختبر ووهان

كتبت آنّا أورمانتسيفا وتاتيانا بايكوفا، في "إزفستيا"، حول تخطيط بكين لخطوات تنبني على إدارتها الناجحة لتجربة وباء كورونا ومضيها في طريق السبق.

وجاء في المقال: سيتم بناء سبعة مخابر للعمل على أخطر مسببات الأمراض في الصين حتى العام 2026. جاء ذلك في البرنامج الوطني لجمهورية الصين الشعبية لضمان السلامة البيولوجية. هناك، الآن، رسميا، مختبر واحد في البلاد من هذا القبيل، هو مختبر ووهان، وسوف يصبح مركزا علميا رائدا، يعمل بالتعاون مع العالم وبالدرجة الأولى منظمة الصحة العالمية. وسوف تشارك بقية المختبرات في مجالات البحوث. وعلى سبيل المثال، فإن الموقع الذي سيتم تحديده بالقرب من الحدود الروسية في منطقة هاربين سيتعامل مع العدوى الحيوانية من شاكلة الفيروس التاجي الذي تسبب في الوباء الحالي.

وفي الصدد، قال رئيس مختبر هندسة الجينوم، بافيل فولتشكوف، صاحب الخبرة في التعاون مع العلماء الصينيين، لـ "إزفستيا" إن بإمكان الصينيين تحقيق هذا الوعد.

وقال: "عندما تحدثتُ في العام 2019 مع قيادة مركز السيطرة على الأمراض في الصين (المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، أدركتُ أن مختبر ووهان ليس وحيدا في البلاد. ولدي شعور بأن عددها هناك أكبر مما ورد في المنشور. ولكن ليس لدي بيانات دقيقة عن ذلك".

ووفقا لفولتشكوف، من الواضح أن الصين تبني بنشاط مراكز بحثية جديدة، وتشكل فرقا علمية، وإذا كانت لم تتجاوز الولايات المتحدة بعد، من حيث تطور العلوم في هذا الاتجاه، فإن ذلك سيحدث في المستقبل القريب.

وبحسبه، فقد بات واضحا أيضا أن الصين تتقدم على بقية الدول من خلال طريقة استجابتها لوباءكوفيد-19وفهم ما تواجهه البشرية عبر الفيروس التاجي الجديد، وكفاءة إجراءات احتواء العدوى.

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