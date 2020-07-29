ما سبب رفض بولونيا نشر طائرات F-35 جديدة عند حدود روسيا؟

تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان أباكوموف، في "فزغلياد"، حول خطر نشر طائرات إف-35 الأمريكية بالقرب من حدود روسيا، على المواقع الروسية الاستراتيجية، ووضعها تحت مرمى الصواريخ الروسية.

وجاء في المقال: خافت القيادة البولندية من نشر مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning II في قاعدة في مدينة مالبورك، الواقعة على بعد 80 كم من منطقة كالينينغراد، وفي مينسك- مازوفيتسكي، القريبة من الحدود مع بيلاروسيا. أوردت ذلك، الثلاثاء، "Lenta.Ru" نقلا عن البوابة البولندية Defense24، المتخصصة بالقوات العسكرية والتسليح.

يسوق الموقع البولندي رأيا يقول بأن وضع F-35 بالقرب من الحدود الروسية والبيلاروسية سيسمح للعدو المحتمل بدراسة خصائص رادارات المقاتلات وخصائصها الإشعاعية تحت الحمراء. ولذلك، سوف يتم نشر الطائرات في قاعدة بالقرب من الحدود مع ألمانيا. ويمكن الاستدلال على ذلك من مناقصة أعلنتها وزارة الدفاع البولندية، لتجهيز القاعدة.

وفي الصدد، قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، ألكسندر بارتوش، لـ"فزغلياد": "توفر استراتيجية حصان طروادة التي طورتها الولايات المتحدة دوريات مفاجئة لطائرات F-35 فوق المواقع الروسية الأكثر أهمية من أجل تعديل الخطط لضربها، حين صدور أمر بذلك. وبالنظر إلى القدرات الواسعة لـ Lightning II على القيام بدوريات سرية، فإن نشرها بالقرب من الحدود الروسية سيكون أمرا غير مرغوب فيه إلى أبعد حد".

وفي الوقت نفسه، بحسب بارتوش، فإن الاختصاصيين الروس يعرفون جيدا إحداثيات المطارات في بولندا، التي يجري التخطيط لنشر طائرات F-35 الجديدة فيها. فـ "إذا ما تم نشرها هناك، فسوف تتحول إلى أهداف رئيسية للضربات في حالة تفاقم الوضع وتهديد الأمن القومي لبلدنا. والقوات الجو فضائية الروسية ستكون قادرة على استخدام الصواريخ والطائرات بفعالية لمواجهة أي تهديد".

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