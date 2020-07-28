قواعد فضائية: على ماذا اتفقت الولايات المتحدة وروسيا

كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول استحالة قبول الولايات المتحدة بأي تنازلات في الفضاء.

وجاء في المقال: انطلقت المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا أمن الفضاء في فيينا.

في نهاية الأسبوع الماضي، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للأمن الدولي، كريستوفر فورد، إن الولايات المتحدة تعتزم، خلال المفاوضات مع روسيا، في فيينا، وضع معايير للسلوك البنّاء في الفضاء.

وقال فورد إن واشنطن ترى في مقترحات روسيا ولجنة الممثلين الدائمين بشأن إعداد معاهدة دولية بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي "أفكارا سيئة".

هكذا علق على المبادرات التي تقدمت بها موسكو وبكين مرارا بهدف إعداد اتفاق متعدد الأطراف ملزم قانونيا يمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأجهزة الفضائية.

وقال: "الأفكار الجيدة، هي كيفية إيجاد أفضل طريقة لجعل الفضاء أكثر قابلية للتنبؤ أو استقرارا مع الاستمرار في الوصول إليه".

وفي الصدد، قال نائب مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، قسطنطين ماكيينكو، لـ غازيتا رو": من المستبعد أن يتمكن الطرفان في اجتماع فيينا من الوصول إلى مرحلة إعداد اتفاق متعدد الأطراف ملزم قانونيا يمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأجهزة الفضائية".

ووفقًا له، فأولاً، لن ينجح ذلك بسبب موقف واشنطن القاطع من هذه المسألة. فهي، حتى قبل الاجتماع في العاصمة النمساوية، أوضحت وجهة نظرها بشأن مثل هذا الاتفاق.

المخاطر بالنسبة لواشنطن في هذه المسألة، عالية للغاية، وسلامة مجموعتها المدارية في المقام الأول من الأهمية، ومن دون أي مبالغة، فإن وصول الولايات المتحدة إلى الفضاء هدف المصالح الوطنية الحيوية، كما سبق أن عبّر السياسيون والعسكريون الأمريكيون غير مرة.

ويرى الخبراء أن الهيمنة في الفضاء، ستعني في حروب المستقبل، الانتصار على الأرض.

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