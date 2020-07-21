الصين قلقة من تزويد الهند بصواريخ إس-400

كتبت ليديا ميسنيك، في "غازيتا رو"، حول استياء الصين من تزويد روسيا للهند بمنظومة إس-400 الصاروخية، وإسراع بكين إلى شراء مزيد منها.

وجاء في المقال: ذكرت مادة منشورة في صحيفة Sina ​​الصينية أن موسكو وعدت الهند بتسليمها، في أقرب وقت ممكن، منظومة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات، التي يمكن للهنود استخدامها في منطقة الصراع الهندي الصيني. ووفقاً لمؤلف المادة، فإن الصين تشعر بالقلق إزاء هذا الوضع، الذي قد يخل بتوازن القوى في المنطقة ويثير مزيدا من المواجهات الحدودية.

فقد نشرت الهند، في المنطقة الحدودية، منظومتها المضادة للطائرات "أكاش" التي تشكل مشكلة لطائرات "الدول المجاورة". وفي الوقت نفسه، فإن نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة الصراع قد يخل بتوازن القوى في المنطقة ويؤدي إلى العديد من المشاكل.

وفقا للصحيفة الصينية، فإن إس-400 الروسية، تتفوق بخصائصها بشكل كبير على المنظومة المماثلة المصنوعة في الصين، سواء من حيث مداها أو سرعة الاعتراض. لهذا السبب، خصصت بكين 3 مليارات دولار لشراء ست بطاريات إس-400 روسية.

أما إذا قامت روسيا "في مثل هذه اللحظة الحرجة" بتزويد الهند بمجموعة كبيرة من إس-400، فسوف يسبب ذلك مشاكل كبيرة، في رأي كاتب المادة.

وتابع كاتبها: "فسوف يشكل نشر هذا النوع من الأسلحة في المنطقة الحدودية تهديدا لكثير من البلدان، لدرجة تجعل روسيا نفسها تتورط في صراعات إقليمية".

تشهد المواجهة الصينية الهندية على الحدود تصعيدا في الآونة الأخيرة. بل، لا تنخفض درجة التوتر، على الرغم من عملية التفاوض النشطة.

الصراع، يدور في منطقة جبلية عالية من أكسايتشين، الواقعة على حدود منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين وباكستان والهند. هذه الأراضي، تحت سيطرة الصين، لكن الهند تجادل في هذا الشأن وتضم هذه المنطقة إلى خريطة إقليم لاداخ الاتحادي.

وعلى الرغم من أن الطرفين أبرما اتفاق تسوية، فإن المطالبات لا تزال قائمة.

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