مساعد ترامب يناقش في باريس معاقبة أوروبا "العجوز

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استياء واشنطن من سياسة أوروبا، ومحاولتها الضغط على ألمانيا بالدرجة الأولى.

وجاء في المقال: سيجري روبرت أوبراين مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي محادثات في باريس مع مسؤولين من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا لمدة ثلاثة أيام. الغرض من زيارته، نقل وجهة نظر دونالد ترامب بشأن قضايا السياسة الخارجية المثيرة للجدل، حيث تعاني أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون من سوء فهم متبادل. ومن بين المواضيع التي سوف تناقش العلاقات مع روسيا وإعادة النشر المرتقبة للوحدة الأمريكية في بولندا أقرب إلى الحدود الروسية.

ففي يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي عن سحب جزء من القوة الأمريكية من ألمانيا. وإذا حكمنا، من خلال خطاب ترامب في يونيو، فإن سحب القوات يأتي في إطار معاقبة ألمانيا، والضغط على برلين لدفعها إلى إنفاق المزيد على الدفاع وتقليص تعاونها مع روسيا في مجال إمدادات الطاقة. لكن البوندستاغ لم يثر قط مسألة الزيادة المطلوبة في الإنفاق الدفاعي، كما أن إنهاء المشاركة الألمانية في مشروع السيل الشمالي-2 أمر غير وارد.

وفي الصدد، قال مدير صندوق فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن بولندا تتحول اليوم إلى حليف إقليمي مهم جدا للولايات المتحدة. ولكن، ليس لأي خلاف مع ألمانيا أن يلغي حقيقة أن هذا البلد لا يزال يتزعم أوروبا اقتصاديا وسياسيا. وبالتالي، فـ "لن يكون من الحكمة استبدال بولندا التي تعيش على دعم الاتحاد الأوروبي بألمانيا".

ومن شأن زيارة أوبراين أن تبين مدى استعداد ترامب لمعاقبة أوروبا "العجوز".

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