سياسي تركي: تغيير وضع القديسة صوفيا قد يقود إلى عزل تركيا

نشرت "كومسومولسكايا برافدا"، نص لقاء خاص مع زعيم حزب فاتان (وطن) دوغو بيرنتشك، عن عواقب سعي السلطات التركية إلى تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد.

وجاء في القاء: حذر زعيم حزب فاتان التركي، دوغو بيرينتشك، من العواقب السلبية إذا تم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد.

وبحسبه، "يمكن أن يؤدي تغيير وضع آيا صوفيا إلى عزلة تركيا دوليا: "سوف يدفع حلفاءها بعيدا عنها، وعلى العكس، سوف يفيد خصومها". وقال:

على المستوى الاقتصادي، سوف نواجه خسائر فادحة، كما في العام 2015، عندما أسقط شركاء (الداعية فتح الله) غولن طائرة روسية على الحدود التركية السورية. اليوم، يعتمد الانتعاش الاقتصادي على عائدات السياحة. ولكن تغيير وضع آيا صوفيا، سوف يقضي على هذه الآمال. قد يؤدي تغيير وضع آيا صوفيا إلى إبعاد السياح الألمان والروس والأوروبيين والصينيين والإيرانيين. وسوف يوفر ذلك فرصة للقيام بدعاية (مضادة لتركيا) حول العالم، ما سوف يحول دون مجيء الناس إلى تركيا. سيعاني تدفق السياح ليس فقط إلى آيا صوفيا، إنما وأنطاليا وموغلو وقبادوقيا وفان.. وغيرها.

كما رد بيرينتشك على الادعاءات القائلة بأن "التغييرات (في وضع الكاتدرائية) ضرورية لأن المؤمنين ليس لديهم مكان للصلاة"، بالقول:

يقع المسجد الأزرق، مقابل آيا صوفيا مباشرة. وإذا صعدت التل، فسيكون هناك مسجد بيازيد. هذا مسجد كبير آخر يعود إلى زمن السلطان بيازيد الثاني. وإذا نزلت، فستجد جامع نوروعثمانية. يجب أن تبقى كاتدرائية آيا صوفيا متحفا. هذا كنز دولي، كما هو إرث وطني، وموقع تابع لليونسكو. ستعزز تركيا صورتها من خلال احترام هذا التراث العالمي. وإذا ما تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فقد تنجم عن ذلك مشاكل خطيرة للفسيفساء واللوحات الجدارية والتماثيل في الداخل.

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