كتب أندريه ريزتشيكوف وداريا ديوكو، في "فزغلياد"، حول تزوير خطير قامت به المسؤولة عن توريد المعادن لبناء الغواصات الأمريكية.

وجاء في المقال: تم العثور على عيوب جدية في الغواصات الأمريكية من طراز "لوس أنجلوس" و"فرجينيا"، المكلفة باصطياد الغواصات الروسية. وهذه واحدة من أكبر الفضائح في البحرية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

فقد كُشف، هذا الأسبوع، عن أن الشركة الأسترالية الأمريكية Bradken، المورد الرئيسي للفولاذ عالي القوة لغواصات البحرية الأمريكية، تورد معدنا منخفض الجودة منذ عقود.

وقد فتحت وزارة العدل الأمريكية قضية جنائية ضد المديرة السابق لشركة المعادن برادكن، إلين توماس، المتقاعدة الآن. فوفقا للمحققين، قامت هذه المرأة على مدى ثلاثة عقود - من العام 1985 إلى العام 2017- بتزوير نتائج الاختبارات المعملية، والتي يجب أن تؤكد خصائص السبائك المعدنية. وفقا لـMilitary.com ، تم صهر المزيج في معمل الصهر في تاكوما، بولاية واشنطن.

وكما أوضح خبير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، مكسيم شيبوفالينكو، لـ"فزغلياد"، فإن درجة الانصهار مؤشر مهم جدا للمعادن. فكلما زادت، زادت قوة السبائك وزاد الضغط الخارجي الذي يمكن للغواصة تحمله. وبالتالي، يعتمد العمق النهائي لغمر الغواصة على هذا المؤشر، وهذا يؤثر بشكل مباشر في قدرتها على أداء مهامها القتالية. وإذا صدقت الاتهامات الموجهة ضد حوض بناء السفن، فإن درجة الانصهار الفعلية للسبائك التي صنعت منها الغواصات النووية كانت أقل من تلك المنصوص عليها في المشروع، وتم تزوير الوثائق ذات الصلة.

ووفقا لرئيس أكاديمية المشاكل الجيوسياسية، قسطنطين سيفكوف، فالمعدن رديء الجودة في بدن الغواصة لن يسمح لها بالغوص إلى الأعماق المطلوبة، والهيكل رديء الجودة يزيد من احتمال مقتل الغواصة نتيجة إصابتها بطوربيدات مضادة للغواصات. "فمع معدن عالي الجودة، حتى انفجار الرأس الحربي للطوربيدات الخفيفة المضادة للغواصات سيلحق أضرار موضعية فيها، وليس إلى تدمير واسع النطاق، وستتمكن الغواصة حتى من العودة إلى القاعدة"، في حين يجعلها المعدن الرديء عرضة للهلاك.

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