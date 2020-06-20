الاقتصاد ضد السياسة: ما الذي يعيق لندن وبروكسل عن الاتفاق على بريكسيت؟

كتبت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سان بطرسبورغ، نتاليا يرمينا، في "أوراسيا إكسبرت"، حول عجز الاتحاد الأوروبي حتى عن التظاهر بوحدة الصف في وجه بريطانيا، بعد وباء كورونا.

وجاء في المقال: تعجز بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن صياغة علاقات جديدة بعد خروج بريطانيا منه: خلال القمة التي عقدت عبر النت "أونلاين" في الـ 15 من يونيو، اضطر الطرفان إلى الاعتراف بأن المفاوضات بحاجة إلى "محرض جديد". ووفقا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، لندن مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إبرام اتفاقية تجارية في الوقت المحدد، لكن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُظهر تقدما كبيرا.

واجهت بروكسل تحديا خطيرا متمثلا بخروج بريطانيا، لكن الوباء زاد الطين بلة. فقد رسم خطوط انقسام إضافية وعمّق الخطوط القائمة، وقسم المجتمعات والمناطق إلى غنية وفقيرة، وأكثر اكتفاء ذاتيا وأقل قدرة على الاكتفاء الذاتي.

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون، في الوقت الحالي، كتلة واحدة، تتيح له الظهور موحدا في عملية التفاوض مع بريطانيا، نظرا لأن العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا تختلف باختلاف بلدانه، ما يؤكد الاختلافات في وجهات نظر الدول الأعضاء حول قضايا مختلفة، ومنها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإمكانية الحفاظ بالدرجة القصوى الممكنة على بريطانيا في السوق المشتركة. ربما بسبب هذا الظرف لا يستعجل مسؤولو بروكسل الأمر، بل يفضلون الانتظار.

لذلك، من المرجح تمديد الفترة الانتقالية، وما زال لبروكسل مصلحة فيها أكثر من البريطانيين. أما في الواقع، فالسؤال أكبر من ذلك، ويدور حول مدى إمكانية الحفاظ على تفاعل وثيق بين الطرفين في هذه الظروف؟ وبهذا الشكل، فهو لا يرتبط فقط بقصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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