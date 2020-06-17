فاعلية صفقة "أوبك+" تؤول إلى الصفر: النفط ينهار

تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ماكييف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، مستبعدا العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة من الطلب على النفط، قبل عام من الآن.

وجاء في المقال: لم يكفِ مخزون التفاؤل بصفقة "أوبك+" لتقييد استخراج "الذهب الأسود" أكثر من شهر. فقد انهار سعر البرميل مرة أخرى. فالمستثمرون، يخشون موجة أخرى من وباء الفيروس التاجي، بدأت في الولايات المتحدة والصين. بالإضافة إلى ذلك، تجد المملكة العربية السعودية، التي أصرت بالأمس على خفض الإنتاج، تجدها اليوم على وشك فتح الصنابير بكامل طاقتها.

ويؤكد الخبراء أن التقلبات في أسعار النفط على علاقة مباشرة بتطور وباء الفيروس التاجي. فمن شأن موجة ثانية من الوباء أن تخفض الطلب العالمي على الطاقة وتسبب انهيار الأسعار.

إلى ذلك، فمرافق التخزين الأمريكية تحت الأرض متخمة بالنفط، وقد سجلت مؤخرا رقما قياسيا تاريخيا جديدا من حيث احتياطيات "الذهب الأسود".

ووفقا لأوبك، سوف يستغرق تخفيض الاحتياطيات إلى مستوياتها الطبيعية حوالي عام. ففي الهند، التي تعد واحدة من أكبر المستهلكين في العالم للهيدروكربونات، انخفض، مع نهاية مايو، استهلاك المنتجات النفطية بمقدار الربع.

وفي الصدد، يلاحظ وسيط " BCS Broker "، فيكتور شيغلوف، أن "التطور السريع للوباء يعزز المخاوف حول انتعاش الطلب على النفط في المستقبل. فعلى الرغم من رفع الحجر الصحي في بلدان مختلفة، فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ولا حديث عن أي انتعاش في الطلب إلى مستويات ما قبل الأزمة. وفي أفضل الأحوال، سوف يتعافى (الطلب) بنسبة 80-85%. وهذا يعني أن فائضا كبيرا من الخام سيبقى في السوق".

ويرى رئيس قسم تحليل البيانات فيCEX.IO Broker ، يوري مازور، أن "من السابق لأوانه الحديث عن تفريغ منشآت تخزين النفط. كما يؤثر الإفراط في التخزين سلبا على ديناميكيات الأسعار ويحول دون تحسن المؤشرات. وثمة احتمال كبير لأن لا يتم تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك قبل منتصف العام 2021، على أن لا تحدث موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب