الحرب الأهلية الباردة في الولايات المتحدة يمكن أن تتحول إلى ساخنة

نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع الباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي، عن احتمال تطور الاحتجاجات على قتل الشرطة الأمريكية جورج فلويد، إلى حرب أهلية دامية.

وجاء في اللقاء:

منذ أسبوع إلى الآن، تحتدم الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له، فكيف سيتطور الوضع؟

أي حديث عن أن ما يجري احتجاجات سلمية، هنا، وغير سلمية، هناك... يمكن قبوله في حالة ما، أما في الغالبية العظمى من الحالات فلا يجوز ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع العام تغذيه وسائل الإعلام الليبرالية، بما في ذلك التلفزيون، ما يشير إلى أن هذه المشكلة الجهازية متأصلة في أمريكا، وأما عندما يتربع أكبر عنصري على كرسي البيت الأبيض، فالأمور تكون بالغة السوء.

دعونا نتخيل ما سيحدث بعد انتخابات الرابع من نوفمبر، فإذا ما أعيد انتخاب دونالد ترامب، ورفض الديمقراطيون الاعتراف بالنتائج، وهذا ما سيحصل، ستكون هناك مطالب سياسية مختلفة تماما.

لذلك، مع فهم الاستياء المحق من الأمريكيين الأفارقة، فمن الواضح أنهم يستخدمونهم لحل الصراع السياسي في الولايات المتحدة، الذي سيحتدم أكثر.

وفق أي سيناريو يمكن أن تتطور الاحتجاجات، وهل هناك مقدمات لزعزعة الاستقرار على نطاق واسع في الولايات المتحدة؟

بلا شك، هناك أخطر المقدمات لزعزعة استقرار الوضع كليا في الولايات المتحدة، لأن هناك عدم توازن إقليميا وقيودا عنصرية وغيرها، وهناك الكثير منها في الولايات المتحدة الأمريكية. حرب أهلية – ليس مثل الحرب بين الولايات، في منتصف القرن التاسع عشر، إنما حرب الجميع ضد الجميع - يمكن أن تندلع في أي لحظة. أظن أن هذا ما يخشاه ترامب، ولذلك، فهو يهدد بإرسال قوات. الوضع الحالي يسمى بـ "الحرب الأهلية الباردة"، ومرحلتها الساخنة ممكنة تماما.

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