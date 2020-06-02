الولايات المتحدة تشهد بروفة لحرب أهلية جديدة

وصل المحلل السياسي أندريه شكولنيكوف بعد تحليل الوضع في أمريكا إلى استنتاج مفاده أن الحرب الأهلية أمر لا مفر منه، ونشرت "الإزفستيا الجديدة" توقعاته باختصار.

حتى الآن ، كل ما يحدث في أمريكا ليس أكثر من مناورات قريبة من التدريبات العسكرية ، أما الأحداث الرئيسية فسوف تتكشف لاحقًا وستكون أكثر صرامة وسوءا.

أصبح الحديث عن الحرب الأهلية الأمريكية أكثر شيوعًا. منذ حوالي عام بدأت إشارات مثيرة للاهتمام تأتي من وراء المحيط، وبدأ الخبراء وأولئك الذين يعيشون هناك في ملاحظة عمق الانقسام والاتفاق على أن المواجهة يمكن أن تصل إلى المرحلة العسكرية.

في عام 2010 ، أصبح الخلاف في النخبة العالمية واضحًا، في عام 2014 ظهرت التصدعات الأولى في النظام السياسي والإداري للولايات المتحدة. في عام 2016 ، تحولت الشقوق إلى انقسام واستقطاب في المجتمع الأمريكي. في منتصف عام 2020 ، أدرك حتى الصحفيون احتمال الحرب الأهلية ، ولم يعد من الممكن تحميل مسؤولية التناقضات لـ "الرئيس المهرج" ، الذي سيعزل قريبا أو يجبر على القيام بما ينبغي.

لفترة طويلة ، كان الرادع الرئيسي للانتقال إلى سيناريو الحرب الأهلية هو عدم رغبة طرفي النزاع في الذهاب إلى النهاية. لكن في اللحظة التي تتوقف فيها النخب المالية والصناعية الأمريكية عن ضبط نفسها وتسعى لتحقيق النصر بأي ثمن ، سيتم تحديد الاتجاه الرئيسي والطريق إلى المستقبل - الحرب أو العار.

في عام 2016 ، تمكنت النخب الصناعية الأمريكية الداعمة لدونالد ترامب من الاستيلاء على الأصول الرئيسية - السلطات الفيدرالية الأمريكية – وهي مستمرة في التقدم.

منذ تلك اللحظة دخلت المواجهة إلى مجال مرئي من قبل المجتمع، وهنا اتضح أن دونالد ترامب لا يشن حربًا للاستيلاء على شيء ، بل للقضاء نهائيا على العدو. تدرك النخب الصناعية الأمريكية أنها لا تستطيع الاستيلاء على مؤسسات العولمة والاحتفاظ بها ، هذا سيكون مكلفا للغاية ، لا سيما في ظل الأزمة العالمية. لقد بدأوا النضال من أجل تدمير النخبة المالية مسترشدين بمبادئ الحرب الشاملة ، فإذا تمكن العدو من رميك في هجوم مضاد واستعادة الموارد ، يجب تدمير العدو.

مسترشدا بهذا المبدأ ، يدمر دونالد ترامب بشكل منهجي جميع الهياكل والآليات والاتفاقيات، التي لا يستطيع بموجبها الحصول ليس فقط على 50 ​​+ ٪ فقط ، ولكن 75 + ٪ من التأثير ، بحيث لا يكون لدى الخصوم فرصة حقيقية للسيطرة في المستقبل القريب وحتى على المدى المتوسط. إذا كانت فرص إعادة الانتخاب في نوفمبر 2020 ضئيلة ، فإن السيناريو الرئيسي للجمهوريين سيكون سيناريو إفشال الانتخابات وستكتسب الحرب الأهلية زخمًا الآن. إعادة سيطرة النخبة المالية على البيت الأبيض تنطوي على مشاكل أكثر بكثير من تأجيل أو إلغاء الانتخابات.

فترة الحجر الصحي أوضحت أن كلا الطرفين ذاهب إلى حرب شاملة ، يريد النصر بأي ثمن، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد أصبحت الحرب الأهلية الأمريكية مقبولة للجميع ، ما يجعل هذا السيناريو مسألة وقت وإلا فالاستسلام .

وهكذا ، طالما أن النخبة المالية قوة حقيقية ، فإن النخب الصناعية الأمريكية ستدمر مؤسسات العولمة دون المخاطرة بالسيطرة عليها. فقط مع قرب النصر سوف يتغير منطق المواجهة ، والحفاظ على الأصول سيكون أكثر أهمية من الحفاظ على المبادرة الاستراتيجية.

منذ عام 2016 ، خاضت النخب الصناعية الأمريكية ضد النخب المالية حرب إبادة شاملة، في حين حاولت الأخيرة ، بناءً على انتصار وشيك في المستقبل ، الحفاظ على الأصول. في عام 2020 ، تغير الوضع - كان كلا الجانبين في حرب شاملة لتدمير العدو ، الأمر الذي يقود الولايات المتحدة إلى حرب أهلية ، حيث لا يخطط أي من الخصوم لمزيد من تكتيكات الردع.

المواجهة بين النخب المالية والصناعية الأمريكية لا يمكن إلا أن تنعكس على بقية أنحاء العالم. على مدى العقود الماضية ، كانت السيطرة على الدول تتم من خلال التدفقات المالية ، عن طريق إخراج البنوك المركزية ، وبدرجة أقل ، وزارات المالية للبلدان من تحت سيطرة السلطات والنخب الوطنية.

خط الجبهة بين النخب الصناعية والمالية الأمريكية ينعكس بطريقة أو أخرى في جميع دول العالم ، والانقسام بين القوى الوطنية المتبقية والكومبرادورية هو سمة معظم الدول. إن نجاحات دونالد ترامب ومجموعات النفوذ التي تقف وراءه تطلق يد القوى ذات التوجه الوطني وتتيح لها إمكانية الانتقال إلى الهجوم.

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