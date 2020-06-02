هونغ كونغ تجرب العقوبات – واشنطن تغادر المستعمرة البريطانية السابقة

كتب سيرغي ستروكان عن تطور الوضع في هونغ كونغ على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية.

تقوم الولايات المتحدة بإنهاء العلاقات مع هونغ كونغ ، التي تم تجريدها مؤخرًا من وضع الشريك التجاري المميز. أثار بيان الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بفرض عقوبات على هونغ كونغ من الذعر هناك. اندفع السكان لشراء العملة الصعبة، وحاولت السلطات المحلية طمأنة السكان ، بأن الولايات المتحدة ستعاني أكثر من العقوبات.

في الواقع ، العقوبات الحالية ليست مؤلمة جدا، ولكن من الواضح أن هونغ كونغ أصبحت نقطة ألم جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، والتي ، وفقا لواشنطن ، تنتهك مبدأ "دولة واحدة - نظامان".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تقوم بتفكيك النموذج السابق للعلاقات التجارية الاقتصادية مع هونغ كونغ ، التي كانت في السابق تتمتع بمكانة منطقة جمركية مستقلة. وقال "سنبدأ النظر في التنازل عن عدد من الامتيازات"، موضحا أن هذا ينطبق على اتفاقيات التجارة وتسليم المجرمين. كما تفرض واشنطن عقوبات على المسؤولين الذين "يقوضون بشكل مباشر أو غير مباشر استقلال هونغ كونغ". بالإضافة إلى ذلك ، تقيد الولايات المتحدة دخول طلاب الدراسات العليا والعلماء من الصين إلى البلاد ، مما قد يشكل تهديدا للمصالح الوطنية الأمريكية.

أول من رد على بيان دونالد ترامب صدر عن سكان هونغ كونغ الـ7.5 مليون.

سارعت هونج كونج يوم السبت لشراء الدولار الأمريكي والعملات الصعبة الأخرى ، وبالتالي لأول مرة في تاريخ هونغ كونغ ، ظهر نقص في النقد في المصارف.

بعد الانتقال إلى سلطة جمهورية الصين الشعبية بموجب صيغة "دولة واحدة - نظامان" في عام 1997 ، احتفظت المستعمرة البريطانية السابقة بنظامها المالي وعملتها - دولار هونغ كونغ ، الذي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي منذ عام 1983 (تم الحفاظ على سعر صرفه في مجال محدد من 7.75 - 7.85 إلى دولار أمريكي واحد).

علامة أخرى على بدء "الطلاق الفاضح" مع هونغ كونغ، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأحد رسالة بريد إلكتروني من وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن واشنطن تطرح للبيع أملاكًا أمريكية هونغ كونغ، وتعتبر الأراضي المملوكة للولايات المتحدة في هونغ كونغ بقيمة 1.3 مليار دولار مفتاح الأعمال الأمريكية في المستعمرة البريطانية السابقة.

بدورها ، تحذر سلطات هونغ كونغ من أن الولايات المتحدة نفسها ستعاني أكثر في حرب العقوبات التي تتكشف ضد المنطقة الإدارية الخاصة للصين.

وقال بول تشان وزير المالية في هونغ كونغ في مقابلة مع ستاندارد يوم الاثنين "أي قيود ستقوض أيضا مصالح الشركات الأمريكية في هونغ كونغ". ووفقا له ، فإن لدى الولايات المتحدة فائض ضخم في التجارة مع هونغ كونغ، وهي ثالث أكبر سوق للخمور الأمريكية والرابعة للحوم البقر. وفي الوقت نفسه ، فإن حصة الصادرات المباشرة من هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة "أقل من 0.1٪ فقط من إجمالي حجم جميع الشحنات".

يوجد في هونغ كونغ 1.3 ألف شركة أمريكية تعمل في مجالات التجارة والتمويل والخدمات. بشكل عام ، وحتى وقت قريب ، لعبت هونغ كونغ دور الرابط في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة: فتحت الشركات الأمريكية العاملة مع الصين حساباتها المصرفية هناك.

وبحسب بول تشان ، فإن العقوبات الأمريكية لن تكون قادرة أيضًا على تقويض وضع هونغ كونغ كمركز مالي دولي ولن تنتهك حرية حركة رأس المال. وأشار ممثل الإدارة المحلية إلى أن "النظام الحالي لربط العملات الأجنبية خضع لعدة تجارب منذ عام 1983" ، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تدفق هائل لرأس المال الأجنبي.

وفي الوقت نفسه ، هناك مسألة ملحة أخرى تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ التي أعلنت عنها لندن.

وفقا لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مقابلة مع بي بي سي يوم الأحد ، فإن الجانب البريطاني لا يتوقع نزوحا جماعيا للمملكة المتحدة ، لكنه يعتزم تسهيل دخول سكان هونغ كونغ إلى البلاد. "تستند افتراضاتنا إلى حقيقة أن الكثيرين سيرغبون في البقاء في هونغ كونغ ، وبعضهم سينتقل إلى دول أخرى في المنطقة. لكن هذه مسألة مبدأ. قال دومينيك راب ، "لدينا التزامات تجاه شعب هونغ كونغ ، ولن نتظاهر بأننا لا نلاحظ ما يحدث". وقد سبق بيانه محادثة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة ، وبعد ذلك كرر الطرفان أن قانون الأمن في هونغ كونغ ينتهك مبدأ "دولة واحدة - نظامان" ويقوض استقلاليتها.

"رغم أن العقوبات الأمريكية لم تكن شديدة ، إلا أن اللعبة في هونغ كونغ في بدايتها، والآن حددت جميع الأطراف مواقعها فقط وأجرت استطلاعا قتاليا. فقانون الأمن القومي في هونغ كونغ لم يقر بعد - فقط قرر مجلس نواب الشعب الصيني ضرورة مثل هذا القانون، وإعداده سيستغرق شهورا، ولن يتخذ قبل الخريف. وقال الكسندر لومانوف ، نائب مدير IMEMO ، "سيتعلق الكثير الآن بكيفية تطور الوضع في هونغ كونغ نفسها وبالشكل النهائي للقانون". وبحسب الخبير ، في حال حدوث تصعيد إضافي ، سيكون على الغرب أن يرد. و من المحتمل جدًا أنه في خضم السباق الرئاسي في الولايات المتحدة ، سيحتاج دونالد ترامب إلى خطوات صارمة جديدة ضد الصين.

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