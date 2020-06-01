التمرد العرقي الشعبي في الولايات المتحدة – حرب أهلية صغيرة

كتب المحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي حول التمرد العرقي في الولايات المتحدة معتبرا أن الأمريكيين الأفارقة بحاجة لمعجزة حتة يتغير شيئ هناك.

استمرت أعمال الشغب في الولايات المتحدة لمدة ستة أيام. أكثر من ثلاثين ولاية وأكثر من سبعين بلدة انجذبت إلى دوامة عنف الشوارع. دخلت وحدات من الحرس الوطني بعض المدن وهناك عدة قتلى وعشرات الجرحى من الجانبين. بدأ كل شيء باحتجاج سلمي نسبيا في مينيابوليس ، نجم عن مقتل بلاك جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة.

القضية بالنسبة لأميركا ليست جديدة. الاضطرابات العرقية الناتجة عن قسوة الشرطة في علاقتها مع الأمريكيين الأفارقة تندلع بانتظام، وفي كثير من الأحيان تتحول إلى اعتداءات واشتباكات مع قوات الأمن. لكن اشتعال 37 مدينة في وقت واحد تقريبا ، وبدء المرحلة العنيفة من الاحتجاج قبل مرور يوم على خروج الحشود الغاضبة إلى الشوارع - أمر لم يحدث ربما منذ أعوام 1967-1968.

في كل مكان ، تجري أعمال الشغب وفق السيناريو ذاته ، وتسمع نفس الشعارات المعروفة جيدا من أعمال الشغب الأقل حدة في 2014-2015. أحد هذه الشعارات - "حيوات السود مهمة" (Black Lives Matter, BLM) - أصبح يطلق على حركة اجتماعية راديكالية. لكن الهتافات الأخرى - "ارفعوا أيديكم - لا تطلقوا النار!" ، "لا عدالة - لا سلام!" ، "لا أستطيع التنفس" - سمعت في شوارع فيرغسون ، سانت لويس ، نيويورك وبالتيمور قبل خمس - ست سنوات. لكن هذه ليست سوى كلمات المتظاهرين الغاضبين التي تنقلها وسائل الإعلام، في الوقت الذي يسمع فيه رجال الشرطة والصحافيون وغيرهم أكثر بكثير دعوات لقتل الشرطة ، وتحطيم المباني الحكومية وسرقة "القطط السمان".

جزء كبير من الاضطرابات يجري في المدن والولايات الليبرالية، حيث يحكم المحافظون ورؤساء البلديات من الحزب الديمقراطي لعقود. الكثير منهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإدانة المتظاهرين ، على الرغم من أنهم يتحدثون من وقت لآخر عن "عدم جواز تصعيد العنف". في ولاية مينيسوتا تم الإعلان عن حظر التجول أخيرا وتم إدخال وحدات الحرس الوطني ، لكن المدعي العام للولاية كيث إليسون على التلفزيون الوطني، في الواقع ، برر أعمال الشغب ، مستشهداً بمارتن لوثر كينغ (بالطبع ، شوه كلماته بشكل كبير).

وأمر عمدة منطقة كولومبيا الفيدرالية ، موريل بوزر ، الشرطة بعدم احتجاز المتمردين وعدم المشاركة في الدفاع عن المباني الفيدرالية. ونتيجة لذلك ، دافع أفراد الشرطة السرية عن البيت الأبيض والإدارات المختلفة. كما لوحظ في واشنطن ومدن أخرى بعض ضباط الشرطة بملابس مدنية ومن غير الواضح من هم هؤلاء - رجال شرطة سريين أو أفراد شركات أمن خاصة أو متطوعون. لكنهم يشاهدون بشكل متزايد في إطار الاشتباكات بين المشاغبين وقوات الأمن.

في بعض الأماكن ، تدخل رجال كئيبون في منتصف العمر مسلحون بأسلحة نصف آلية لحماية متاجر وممتلكات أخرى. لا يقترب منهم أحد، لا الشرطة ولا المتظاهرون حتى الآن. لكن إذا حدثت مناوشات مسلحة بين المدنيين ، فإن رائحة الحرب الأهلية ستصبح حقيقية لا رمزية.

بشكل عام ، كل تمرد عرقي كبير في الولايات المتحدة ، ينتشر في جميع أنحاء البلاد ، هو بالفعل حرب أهلية صغيرة. لكنها أيضًا سياسة كبيرة. السود الفقراء والمضطهدون استخدموا سابقا أيضا لأغراض سياسية. منذ ستينيات القرن الماضي ، منذ رئاسة ليندون جونسون ، راهن الحزب الديمقراطي الأمريكي على تكوين "الآلة الانتخابية" للأمريكيين الأفارقة واستفاد من كل مظالم الأمريكيين الملونين بمهارة. ومنذ ذلك الحين ، كان المنطق التحريضي البدائي يعمل: "صوت للديمقراطيين ، لأن الجمهوريين عنصريون".

حتى وقت قريب ، جرى قمع اضطرابات السود الخارجة عن السيطرة بشدة. ربما قام رؤساء البلديات والمحافظون بتقديم الوعود للأمريكيين الأفارقة ، لكنهم لم يشككوا أبدا بأعمال قوات الأمن في قمع الشغب. وكانت وسائل الإعلام في الستينيات والسبعينيات تتحدث عن "عنصرية الشرطة" ، لكنها حتى وقت معين لم تتضامن مع القائمين بأعمال العنف والنهب. حتى أول رئيس أسود لأمريكا ، باراك أوباما ، تحدث عن أعمال الشغب والحرق في فيرغسون وبالتيمور (في 2014 و 2015 على التوالي) ، كظواهر غير مقبولة. ومع ذلك تحت قيادته بالذات اعترف الديمقراطيون نهائيا بالمنظمات الراديكالية للأمريكيين السود على أنها "منظماتهم".

أقام أوباما منذ بدايات رئاسته صداقة مع كاتب شعار "لا عدالة - لا سلام" القس آل شاربتون. وهو كان قسا في إحدى الكنائس ، لكن الجميع نسوا منذ زمن طويل في أي كنيسة. لأن آل صار معروفا كمحرض محترف ومنظم أعمال الشغب. يقال أنه هو الذي أقنع جورج سوروس باستثمار الكثير من المال في BLM. هذه بالطبع شائعات ، لكن سوروس نفسه لم يخف حقيقة أنه مول هذه المنظمة.

لم يُسمح لسوروس بدخول الكونغرس، لكن آل شاربتون و قادة BLM غالبًا ما زاروا أوباما ، والتقطوا الصور معه على سلم البيت الأبيض وفي الحديقة، ووسائل الإعلام عرضت المحادثات البروتوكولية مع أول رئيس أسود حول "النظام العنصري" و"تعسف الشرطة".

منذ زمن طويل يتصرف السياسيون الليبراليون وفق نمط راسخ. بضع كلمات ضعيفة حول "المخربين " ، مونولوجات ساخنة طويلة حول "النظام العنصري" (ليس فقط في الشرطة ، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية ككل) ، وتبرير الاضطرابات على أنها "غضب مشروع" وأكثر من ذلك - اتهام دونالد ترامب كشخص "يغرس جوا من الكراهية في المجتمع ، وهو نفسه "العنصري الرئيسي في البلاد".

الديمقراطيون مرتاحون لهذا الوضع. لأنه إذا خرج الأمريكيون السود من الفقر والجريمة، وتخلصوا من خوف القانون وأصبحوا "مثل الآخرين" ، سيفقد الديمقراطيون سلطتهم في المدن الكبرى.

لذلك ، ما يحصل عليه الأمريكيون الأفارقة نتيجة أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة، هو الكدمات والأضلاع المحطمة، وربما يحصل محظوظ على تلفاز مجاني من متجر مجاور. لكن جميعا يحتاجون إلى معجزة حتى يتغير شيء ما جذريا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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