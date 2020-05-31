خبير يوضح لماذا صاروخ ماسك يتخلف عن نظائره الروسية

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري زوباريف، في "فزغلياد"، حول تفوق الصواريخ الروسية على الأمريكية، بكونها تنطلق في جميع الظروف الجوية، فما السبب؟

وجاء في المقال: تم تأجيل أول رحلة لمركبة Crew Dragon الفضائية المأهولة، وهي الأولى منذ العام 2011، وكان من المقرر إطلاقها الأربعاء، بسبب الظروف الجوية. وستجري المحاولة التالية في الـ 30 من مايو.

وفي الصدد، نقلت "ريا نوفوستي"، عن المدير العام لشركة"كوسموكورس"، أحد مطوري صواريخ"Angara"، بافل بوشكين، قوله:

"لم يتكرر عندنا إلغاء عمليات الإطلاق كثيرا، وأما أن يلغى إطلاق مأهول، فلا أذكر مثل هذه الحالة على الإطلاق، خاصة كما حدث عند الأمريكيين، قبل بضع دقائق من الانطلاق" ، أفادت ريا نوفوستي.

ووفقا له، لدى روسيا والولايات المتحدة مقاربات مختلفة لتصميم الصواريخ وموقع المطارات الفضائية.

"لديهم مطار فضائي بالقرب من المحيط، حيث الطقس متقلب للغاية. تحدث تغيرات مفاجئة في الطقس لا تسمح بالطيران. وهو أمر، مع ذلك، يبقى غريباً، لأنه عند تصميم مجمعات الصواريخ الفضائية، يتم إدخال ظروف المطار الفضائي والأرض المحيطة به، بما في ذلك إحصاءات عن أحوال الطقس، في المسائل التقنية. جميع صواريخنا، كانت في الأصل عسكرية، وتطورت من الصواريخ العابرة للقارات. لذا أُخذ في الحسبان إطلاقها في جميع أحوال الطقس".

وذكّر بوشكين بما جرى في الـ 27 من مايو 2019، عندما أطلق صاروخ سويوز مع المركبة الفضائية غلوناس-M ، من مركز بليسيتسك، فحينها ضرب البرق الصاروخ، لكن ذلك لم يؤثر على إنجاز المهمة.

وقال: "مكتوب لدينا في جميع التعليمات التقنية أنه يجب علينا إطلاق الصاروخ، حتى لو هطل البرد والثلج والمطر.. هذا هو الفرق بين مدارس بناء الصواريخ. فنحن نطير دائما، في أي طقس".

ويرى بوشكين أن عمليات التأجيل ممكنة عند إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة، ولكن لا ينبغي أن يجري ذلك للرحلات الجوية المأهولة، بعدما يمر الطاقم بجميع مراحل الإعداد، وإذا بهم يلغون الإطلاق قبل بضع دقائق.

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