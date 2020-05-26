مستثمرون "منزوون" في الصين يشترون ملايين أطنان النفط

تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت أونلاين" مقالا حول قيام مستثمرين صينيين مجهولين بشراء كميات هائلة من النفط وتخزينه داخل الصين، واثقين من عودة الأسعار إلى الارتفاع.

وجاء في المقال: يرى المستثمرون الماليون في الصين أن أسعار النفط ستعود مع الوقت إلى 50-60 دولارا للبرميل. ولذلك، سرعان ما راحت تمتلئ الخزانات التي توفرها بورصة شنغهاي الدولية للطاقة (INE)، والتي تعد جزءا من بورصة شنغهاي المستقبلية (SHFE).

ما يلفت النظر أن معظم مشتريات النفط في الأسابيع الأخيرة تقوم بها شركات غير معروفة في سوق النفط.

يشرح أحد العاملين في شركة نفط مملوكة للدولة، ذلك بالقول: "نحن نسميهم مستثمرين منزوين"، يدعمهم مستثمرون أثرياء وفروع تداول في شركات السمسرة".

عادة، يمارس تخزين "الذهب الأسود" بالكامل عمالقة النفط الحكوميون الذين يقومون بإيصال النفط إلى مخازن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الصين (SPR) أو مصافي النفط والشركات. أما الآن، فقد أخذ قصب السبق منهم مستثمرون ماليون يعتقدون بأن أسعار النفط ستعود إلى مستويات ما قبل الأزمة وما قبل الوباء.

ووفقا لشركة Refinitiv الاستشارية، فإن هؤلاء المستثمرين مع المصافي أوصلوا احتياطيات النفط في مايو إلى مستوى قياسي بلغ 55 مليون طن، أو 13 مليون برميل/يوم. للمقارنة: في العام 2019 ، بلغ متوسط ​​استجرار النفط 10.1 مليون برميل/يوم.

يستفيد المستثمرون الماليون أيضا من انخفاض سعر التخزين نسبيا في مخازنINE ، ما يتيح لهم زيادة الأرباح وتخزين الخام حتى ترتفع الأسعار. مع أن الوضع قد يتغير في يونيو، عندما تضاعف البورصة مرتين سعر التخزين، وفقا لرويترز.

بالطبع، 57 مليون برميل لدى INE تترك انطباعا جيدا، لكنها أدنى بكثير من التخزين الأمريكي الرئيسي في كوشينغ، بأوكلاهوما، الذي يصل إلى 76 مليون برميل من "الذهب الأسود".

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