تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل بولشاكوف، في "فزغلياد"، حول افتقار واشنطن إلى حجج مقنعة لثني دلهي عن شراء إس-400 الروسية، فهل تلجأ إلى قانون كاتسا؟

وجاء في المقال: دعت الولايات المتحدة الهند، مرة أخرى، إلى التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات S-400 لمصلحة نظيراتها الأمريكية. تحاول واشنطن إقناع نيودلهي بالابتزاز والتهديدات والديماغوجية العسكرية السياسية الرخيصة.

وعلى الأرجح، تقترح الولايات المتحدة على الهند النظر في شراء باتريوت. إنما مقارنة S-400 الروسية مع Patriot الأمريكية، حتى في آخر تحديث لها (PAC-3)، لن تكون بأي حال من الأحوال في مصلحة الأخيرة.

المدى المجدي الأقصى لـ "باتريوت" هو 80 كم فقط، وارتفاع الأهداف البالستية 20 كم. أما بالنسبة لـ S-400 الروسية، فتبلغ هذه الأرقام 380 و 30 كم على التوالي. في الواقع، حيث تحتاج إلى تثبيت خمس بطاريات باتريوت، يكفي منظومة واحدة منS-400 ، ما يجعل جميع الحسابات الاقتصادية كارثية ببساطة: المنظومة الروسية في هذه الحالة تكاد تكون أرخص بعشر مرات من الأمريكية وبكفاءة أعلى بكثير.

أجل، لدى الولايات المتحدة مجمع SM-3 البحري، الذي يمكن مقارنة صواريخه بـS-400. بل، ولدى هذا النموذج الأمريكي نقاط قوة. على سبيل المثال،SM-3 ، بالفعل نظام دفاع صاروخي يمكنه إصابة الأهداف المدارية والبالستية على ارتفاعات عالية. ولكن توريده إلى الهند لا يبدو محتملا، لذلك فهو يخرج عمليا من منافسة S-400 في سوق الأسلحة الهندية.

ويمكن للولايات المتحدة أن تحاول الاستفادة من القانون الأمريكي لمكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات (CAATSA) ، والذي يمكن استخدامه ضد دلهي، في محاولة لتدمير التعاون الروسي الهندي. ولكن، تشير تجربة تزويد أنقرة بـ S-400 إلى عدم تطبيقCAATSA على تركيا. فقد اقتصرت الولايات المتحدة على "حرمان" الجيش التركي من المشاركة في برنامج مقاتلات F-35.

لذلك، تظهر مساعي واشنطن الدبلوماسية أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الحجج الفاعلة. فمنظومة الدفاع الجوي الروسية أفضل، وهي تفوز في المنافسة مع نظائرها الأمريكية.

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