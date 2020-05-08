الولايات المتحدة قررت إبعاد روسيا عن موارد القمر

كتب كيريل سينين، في "إزفستيا"، حول وقوف البنتاغون ضد ضم روسيا إلى اتفاقية دولية حول استغلال موارد القمر.

وجاء في المقال: تواصل الإدارة الأمريكية توسيع نطاق مطالبها بالقمر وثرواته، متجاهلة القوى الفضائية الرئيسية. ففي واشنطن، بدأوا في إعداد اتفاقية دولية حول حقوق التعدين على القمر. وروسيا، ليست بين المشاركين المحتملين في اتفاقيات أرتميس المستقبلية، فقد عارضت وزارة الدفاع الأمريكية مشاركتها.

هجوم البيت الأبيض هذا، أثار ردة فعل سلبية متوقعة من روسيا. فقد أشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، على وجه الخصوص، إلى أن كلمات ترامب حول استكشاف الموارد القمرية تحتاج إلى تقويم من قبل الحقوقيين، وأي محاولات "لخصخصة الفضاء" غير مقبولة على أي حال.

إلى ذلك، فخطط واشنطن "لترتيب أمور" القمر تبدو سابقة لأوانها على الأقل، وغير مناسبة، لأن من المنطقي الآن توجيه عمل أجهزة الدولة بأكملها لمكافحة جائحة كوفيد-19. لذلك يمكن افتراض أن أفكار البيت الأبيض مجرد خطوة شعبوية.

على أي حال، لا وجود حتى الآن لطرق مقبولة اقتصاديا لنقل أي موارد من القمر إلى الأرض. لذلك، يرى الباحث في معهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فياتشيسلاف دوكوتشايف، أن الخطط الأمريكية الحالية مجرد حركة استغفال.

كما أن رئيسة التحرير الفخرية لمجلةJournal of Space Law ، جوان غابرينوفيتش، متأكدة من أن تقاسم "كعكة القمر" لا يزال أمرا بعيد جيدا. ووفقا لها، فقبل أن تتمكن أي دولة من المطالبة بـ "حقوق (حصرية) على أراضي (القمر) لأغراض علمية أو لأي غرض آخر"، يجب اعتماد اتفاقية دولية. وأضافت: "ليس هو الوضع الذي يسمح لدولة ما أن تتصرف من جانب واحد، وأن تتم شرعنة ذلك".

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