روسيا بين الخمسة الأوائل في الإنفاق على الدفاع

تحت العنوان أعلاه، كتب فكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول الأسباب التي تفع روسيا إلى مضاعفة الإنفاق العسكري.

وجاء في المقال: نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تقريرا، جاء فيه أن روسيا، وفقا لنتائج الإنفاق العسكري في العام 2019، عادت لتشغل مكانا بين الدول الخمس الأولى الأكثر إنفاقا على الدفاع.

فما سبب اندفاعنا إلى الأمام في العام 2019؟ زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 4.5% (أو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي).

وها أنا أسمع أصواتا ساخطة: "ما هذا؟ مَدافعٌ بدلا من الزبدة؟ "تنفق الدولة جبالاً من المال على قطع حديد عسكرية، في الوقت الذي يعرج فيه اقتصاد البلاد على ساقيه؟" دعونا نتحقق.

أولاً، تمتلك روسيا خامس أكبر جيش في العالم (مليون و 13 ألف شخص)، تجري إعادة هيكلته بالكامل وإعادة تجهيزه، وتزويده بأحدث المنظومات (وهي ليست رخيصة إطلاقا)؛

ثانياً، قوات الناتو في منطقتنا وفق أنواع معينة من الأسلحة تزيد بـ 5-6 مرات القوة الروسية، ويستمر الناتو في مضاعفة قواته (قرب حدود روسيا)؛

ثالثًا، يجبر الوضع روسيا على تعزيز مواقعها العسكرية ليس فقط في الغرب، إنما والجنوب (حيث تستمر تحركات الناتو الجوية والبحرية في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم)، وفي الشمال (لتغطية المنطقة القطبية وطريق بحر الشمال من "الأشرار"؛

رابعا، يتم الإنفاق أيضا على توفير الدعم لوكالات إنفاذ القانون الأخرى، حيث ينص القانون على الخدمة العسكرية (ولدينا أكثر من نصف دزينة منها). وهنا، تلاحظ زيادة كبيرة في الإنفاق على الدعم الاجتماعي للجنود وأفراد أسرهم؛

وخامسا، دعونا نفهم ولا ننسى أن "صناعة الدفاع" هي أيضا جزء من الاقتصاد. وهي، في روسيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت دائما واحدة من قاطرات التقدم العلمي والتكنولوجي.

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