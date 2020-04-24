ترامب حوّل السماء المفتوحة إلى موضوع مساومة

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول الأسباب التي تجعل ترامب يتردد في حسم بقاء أمريكا في "معاهدة الأجواء المفتوحة".

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، على ما يبدو، قررت بالفعل الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة. فيما تحاول موسكو الحفاظ على هذه الوثيقة. ومن الغريب أن كارهي الروس الأمريكيين الرئيسيين، زعماء الديمقراطيين، هم من يدافعون عن الاتفاقية، واصفين إياها بالـ "أداة" الملائمة للتجسس على روسيا.

أما الخبراء العسكريون فيرون أن فسخ المعاهدة مسألة لم تقرر بعد، نظرا لأن موقف ترامب منها لا يقوم على أسباب عسكرية تقنية إنما على طموحات سياسية بحتة، بل وشخصية.

وفي الصدد، قال أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية فاديم كوزولين، لـ"فزغلياد"، إن براغماتية ترامب لن تسمح له بالانسحاب من المعاهدة على الأقل في الوقت الحالي. وافترض أن يطلب ترامب تنازلات من موسكو، على سبيل المثال، الموافقة على تعديل شروط الاتفاقية، مقابل بقاء الولايات المتحدة فيها. وقال: "ولكن يتكون انطباع بأنه غير مبال بتكبيل الولايات المتحدة والسماح للآخرين برؤية ما يحدث فيها".

ومن جهته قال أستاذ العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف، لـ"فزغلياد": "للولايات المتحدة مصلحة، من ناحية، بمراقبة منظومات الأسلحة الروسية، ومن ناحية أخرى، لا تريد أن يراقب أحد منظوماتها: صواريخها النووية وقواتها العامة". وهذا برأيه ما يفسر "التقلبات" في أروقة واشنطن فيما يتعلق بالمعاهدة.

وقال: "ستستمر هذه التقلبات. ولكن ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة قررت السير في طريق التفوق العسكري، وفي المقام الأول في مجال الصواريخ النووية.. وفي ظل الأزمة العالمية، فإن الهيمنة الأمريكية تحت تهديد جدي للغاية. لم يعد لدى واشنطن الفرصة الاقتصادية للبقاء كمهيمن وحيد. فإذا أخذ في الاعتبار العامل الصيني، فواشنطن غير قادرة على ضمان هيمنتها إلا بالقوة العسكرية". أي أن المنطق الجيوسياسي سيدفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من جميع الاتفاقات التي تحد بطريقة ما من نمو قوتها العسكرية.

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