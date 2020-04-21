يمكن أن يرغموا بريطانيا على معالجة الاتحاد الأوروبي كله

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تبديد حكومة بوريس جونسون وقتا ذهبيا لمكافحة وباء كورونا، وثمن إصرارها على بريكسيت الآن.

وجاء في المقال: للمرة الأولى بعد المرض، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مكافحة عدوى كورونا مع بعض أعضاء الحكومة. عقد الاجتماع على خلفية انتقادات من الصحافة بأن السلطات تأخرت في الحجر الصحي ولم تستطع تزويد الطاقم الطبي ببدلات واقية.

وها هو عمدة لندن صادق خان وقادة حزب العمل يطالبون بتعليق مغادرة الاتحاد الأوروبي على خلفية انتشار الفيروس. وقد توقفت المفاوضات التي كان من المفترض إجراؤها بين الطرفين عبر الفيديو. ترفض حكومة جونسون بشكل قاطع تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محيلة إلى أن بريطانيا في هذه الحالة ستكون ملزمة بتسديد ثمن علاج جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقد نشرت صحيفتا الغارديان وصنداي تايمز دراسة مكثفة تثبت أن الحكومة فشلت في الاستعداد للوباء الذي كلف البلاد حياة أكثر من 15000 إنسان لأن كل اهتمامها كان يتركز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الصدد، قال الصحفي المستقل المقيم في بريطانيا، أندريه أوستالسكي، لـ:نيزافيسيمايا غازيتا": "من الصعب الحكم على مدى صحة هذه الادعاءات. فعلى أية حال، صحيفة صنداي تايمز قريبة من حزب المحافظين. لكنها تسمح لنفسها بنشر مواد غير سارة للحكومة. وبنتيجة تحقيق صحفي، اتضح أن الحكومة بددت حوالي خمسة أسابيع، وأجلت إجراءات الحجر الصحي، والأهم من ذلك، لم تفعل شيئا تقريبا لإعداد المستشفيات. كان اليوم الحاسم هو الـ 24 من يناير، عندما عقد اجتماع للجنة الحكومية، خلال الأزمة. لكن جونسون لم يحضر الاجتماع، وانشغل بشيء آخر. وعلى ما يبدو، فإن الحاضرين قرروا أخذ مشورة العلماء المقربين من الحكومة الذين أكدوا أن الخطر ضئيل، ولا ينبغي اتخاذ تدابير عاجلة". يتضح من هذه المادة أنبريكستلعب دورا مصيريا.

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