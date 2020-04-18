تطوير الدفاع الصاروخي الروسي يعطل الخطط الأمريكية في الفضاء

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا مكاروفا، في "فزغلياد"، حول اتهام واشنطن لموسكو بتطوير صاروخ قادر على إسقاط أقمارها الصناعية، فأين الحقيقة؟

وجاء في المقال: اتهم العسكريون الأمريكيون موسكو باختبار صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وهو، في رأيهم، يشكل تهديدا مباشرا لأنظمة الفضاء الأمريكية. علما بأن مثل هذه الاتهامات لروسيا ليست شيئا جديدا.

ردا على ذلك، حثت موسكو واشنطن على عدم اختراع الذرائع لتجاهل مقترحات روسيا بعدم البدء في نشر أسلحة في الفضاء. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد يعني رفض الولايات المتحدة الدخول في حوار مع روسيا، أنهم "شرعوا في إنشاء منظومات ضاربة لنشرها في الفضاء الخارجي".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، لـ"فزغلياد": "نحن نقوم فقط بتحسين دفاعنا الصاروخي. فـ A-235 "Nudol" ليس سلاحاً ضارباً أو هجومياً. وعلى الرغم من الظروف الوبائية التي تتطور في بلدنا، فكل شيء يسير وفق الخطة. إنما يحاول الأمريكيون تقليديا إيجاد سبب لاتهام روسيا بخطط عدوانية".

وفي الإطار نفسه، يعيد مدير معهد سياسة الفضاء، إيفان مويسيف، إلى الأذهان أن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تمكّن البلاد من إظهار القوة في المجال العسكري السياسي. ومع ذلك، فمهمة إسقاط الأقمار الصناعية ليست قائمة أمام الدول الآن، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى معارك حقيقية.

وقال: "الولايات المتحدة والصين، والهند، مؤخرا، لديها القدرة على إسقاط الأقمار الصناعية. وأقدر الجميع، الولايات المتحدة. وعادة ما يحددون هدفا واحدا من أقمارهم لا يزال يعمل، ولكن لم تعد له قيمة مادية ويتدربون على إصابته".

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