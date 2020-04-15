لماذا تتحد الولايات الأمريكية الغربية وضد من؟

كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول إقدام ثلاث ولايات أمريكية على إنشاء اتحاد في مواجهة فيروس كورونا، وإعلان عدم الثقة بالحكومة الفدرالية.

وجاء في المقال: قال الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف لـ"فزغلياد"، معلقاً على اتحاد ثلاث ولايات أمريكية، هي كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، لمحاربة كوفيد-19: "هذه ليست نزعة انفصالية، لكنها بالتأكيد فهم جديد للفدرالية في الولايات المتحدة".

وتابع: "إن أحد أسباب إنشاء مثل هذا الاتحاد هو الموقع الجغرافي. فـ كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن تقع على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث كان هناك في السابق تدفق كبير للسياح من جنوب شرق آسيا. وقد تضررت هذه الولايات بشدة من وباء فيروس كورونا. كانت واشنطن وأوريغون من بين المناطق الأولى التي شُخصت فيها حالات المرض. الآن، من المنطقي بالنسبة لهم تنظيم أنفسهم لهزيمة الفيروس معا؛

والسبب الثاني، هو محاولة تجاوز الحكومة الفدرالية بمساعدة الاتفاق وحل الولايات للمشكلة بمفردها، في تلك الجوانب التي لا تفلح فيها إدارة ترامب. وبحسب حكام الولايات أنفسهم، فإنهم سيحاولون تأجيل الخلافات السياسية وتركيز كل قواهم على مكافحة وباء فيروس كورونا".

ووفقا لدوداكوف، يمكن رؤية علامة بارزة في خطاب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي دعا فيه إلى معاملة ولايته كأنها "دولة قومية". وأشار أيضا إلى أن الحكومة الفدرالية لم تعد شريكا موثوقا للولايات في مسائل الصحة وحقوق الأقليات. لذلك، وفقا للحاكم، تحتاج كاليفورنيا إلى التركيز على قدراتها. وإذا تمكنت الولاية من تغطية النقص في المنتجات الطبية، فستبدأ في تصدير بعضها إلى مناطق أخرى.

كما أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكم ولاية أوريغون كيت براون، وحاكم واشنطن جاي إنسلي، عن إبرام "ميثاق الولايات الغربية الثلاث". وتنطوي الاتفاقية على تنسيق وثيق للساحل الغربي للولايات المتحدة في مكافحة كوفيد-19.

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