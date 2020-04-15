يضحون بالصخريين: كيف ستقلص الولايات المتحدة استخراج النفط

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول الطريقة الأمريكية في التحكم بسوق النفط.

وجاء في المقال: رحب الرئيس ترامب باتفاق "أوبك+" الجديد، قائلاً إن خفض إنتاج النفط سيوفر مئات آلاف الوظائف. ومع ذلك، فإن الصفقة التي أبرمت بمشاركته المباشرة تعتمد على انخفاض حاد في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يثير موجة من الإفلاس وفقدان الوظائف.

يقول محللو نظام الاحتياطي الفدرالي (FRS) في كانساس إذا لم يرتفع سعر برميل النفط خلال العام الجاري إلى أكثر من 30 دولارا، فإن ما يقرب من 40% من منتجي النفط والغاز سيصلون إلى عتبة الإفلاس.

أولى شركات النفط الصخري التي أفلست، الأسبوع الماضي، بين شركات النفط الكبرى، كانت Whiting Petroleum Corp. وشركة الخدمات Hornbeck Offshore Services Inc.

وقد رد دونالد ترامب على جميع مطالب روسيا والمملكة العربية السعودية للمشاركة في الاتفاقية وخفض إنتاج النفط، بأن شركات النفط الأمريكية قد خفضت عمليا الإنتاج من خلال الانخفاض الحاد في الطلب.

فيما طالب مشرعو الولايات النفطية الرئيس بفرض رسوم على النفط السعودي وعقوبات على الرياض. ولكن ترامب، الصديق الكبير للسعوديين، رفض إفساد العلاقات معهم.

ولا يستطيع البيت الأبيض، خلاف الرياض والكرملين، أن يأمر شركات النفط الأمريكية بخفض الإنتاج، ولا حاجة خاصة إلى ذلك. بالتأكيد، عند الحديث عن المساهمة الأمريكية في استقرار سوق النفط، أخذ الرئيس ترامب في الاعتبار ليس فقط آليات السوق التي يجب أن تنظم مستويات الإنتاج، إنما ووضع في الاعتبار دور الولاية الأمريكية الرئيسية تكساس، التي تحدثت عشية الصفقة عن تخفيض محتمل في الإنتاج، الأمر الذي لم يكن ليخطر بالبال قبل شهرين.

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