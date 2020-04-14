أسلحة روسيا: إس-500  تستطيع ضرب أهداف في الفضاء القريب

تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا بولونسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول إمكانيات المنظومة الصاروخية الروسية الأحدث.

وجاء في المقال: قبل حلول نهاية العام 2020، ستحصل القوات المسلحة الروسية على منظومة إس-500 "بروميثيوس" الصاروخية الأحدث. ومع التسلح بها، يمكن أن تتغير قدرات الدفاع الصاروخي الروسي ضد الطائرات بشكل جذري.

لقد تم تصميم منظومة إس-500 الصاروخية، في المقام الأول، لمكافحة الصواريخ البالستية متوسطة المدى مع مدى إطلاق يصل إلى 3500 كم. لكن، يمكن لـ إس-500 اعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات في القسم الأخير من مسارها. بالإضافة إلى ذلك، فهذه المنظومة قادرة على اكتشاف الأهداف الجوية، كصواريخ كروز والطائرات والمروحيات الخاصة بالعدو، وتدميرها. وحتى سرعات الصواريخ البالستية الفائقة لا تقف عقبة أمامها.

ونظرا لأن "بروميثيوس" يمكنها تدمير الأهداف على ارتفاعات تصل إلى ما يقرب من 200 كم، فهي في الواقع ليست فقط سلاحا مضادا للجو، إنما وسلاح مضاد للفضاء.

إلى ذلك، فالمحللون العسكريون يرون أن إس-500 تتفوق على أنظمة الدفاع الصاروخي Aegis و THAAD الأمريكية التي يبدو أنها قادرة أيضا على تدمير الصواريخ البالستية في المرحلة الأولى من المسار. لكن الخبراء العسكريين الروس يرون أن التصريحات الأمريكية الصاخبة لم يتم إسناددها بحقائق محددة، على سبيل المثال، بنتائج اختبارات واقعية ضد الصواريخ البالستية، لمعرفة قدراتها الحقيقية. لذلك، يمكننا أن نستنتج أن روسيا هي الوحيدة التي تمتلك حاليا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الأكثر تقدما في العالم.

ووفقا لكبير المصممين في شركة " Almaz-Antey "، بافيل سوزينوف، فإن منظومة الدفاع الصاروخي الروسيةإس-500 ليست فقط قادرة على مواجهة الأسلحة الموجودة، إنما والوسائل التي قد تظهر لدى العدو المحتمل بعد 5 و 7 بل 10 سنوات.

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