تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول دعوة أمريكية إلى منح تراخيص لجهات خاصة بالاستيلاء على السفن التجارية الصينية.

وجاء في المقال: لمواجهة "العدوان الصيني في البحر"، تحتاج الولايات المتحدة إلى البدء في إصدار تراخيص استيلاء.

وقد تم طرح هذا الاقتراح، وفقا لـ "فوينيه أوبزرينيه"، في العديد من منشورات المعهد البحري الأمريكي (US Naval Institute). حيث يؤكدون في تقاريرهم أن من شأن أسطول تجاري صيني أكبر أن يعرض الولايات المتحدة للخطر، لذلك هناك حاجة لتقويض شبكة التجارة العالمية الصينية، ما سيضر بشدة باقتصاد الصين ككل ويعرض استقرارها للخطر. وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح المؤلفون إصدار وثائق خاصة تسمح للسفن الخاصة بالاستيلاء على سفن العدو التجارية. أي منح الدولة أذونا خاصة لأفراد عاديين للاستيلاء على سفن الخصم التجارية، وأحيانا سفن دول محايدة.

تم حظر إصدار أذون الاستيلاء بموجب سلسلة من المعاهدات في القرنين التاسع عشر والعشرين، لكن الولايات المتحدة لم توقع أي شيء رسميا. على هذا الأساس، يعتقد المؤلفون أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس الحق في "منح أذونات"، وحقيقة أنه منذ العام 1907 لم يتم إصدار مثل هذه الوثائق، أُرجعت لـ "اعتبارات استراتيجية وسياسية، وليس قانونية".



وفي الصدد، قال المراقب في وكالة أنباء "روسيا اليوم"، فلاديمير كورنيلوف:

يشير هذا إلى مستوى هؤلاء المحللين الذين يملؤون الآن العديد من مؤسسات الخبرة في الولايات المتحدة. يبدو أنهم منفصلون عن الواقع تماما ولا يجيدون حساب عواقب اقتراحاتهم المجنونة حتى خطوة واحدة إلى الأمام، ناهيكم بالعواقب بعيدة المدى. على ما يبدو، هم يفترضون، بسذاجة، أن الصين لن ترد على الولايات المتحدة، ولا يفهمون حتى أن بكين لن تكتفي بالرد المتناظر. علاوة على ذلك، فليس لدى المؤلفين أي فكرة على الإطلاق عن عواقب قطع العلاقات التجارية مع الصين على أمريكا.

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