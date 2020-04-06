معركة جوية فوق طهران: Chengdu J-10 الصينية تتفوق على ميغ-35 الروسية

تحت العنوان أعلاه، كتب الكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، عن ترجيح احتمال أن تشتري طهران مقاتلات صينية بدل الروسية، فلماذا؟

وجاء في المقال: تحدثت المجلة العسكرية التحليلية الأمريكية " Military Watch" عن قرار طهران تعزيز قواتها الجوية على وجه السرعة بأحدث المقاتلات.

وبما أن الغرب مستبعد من القائمة الإيرانية للمصدرين المحتملين للمعدات العسكرية، فلا يبقى لطهران سوى روسيا والصين كموردين رئيسيين للطائرات المقاتلة.

لم تعد طهران في حاجة إلى طائرات بعيدة المدى: يمتلك الفرس الآن صواريخ عالية الدقة وطائرات مسيرة ثقيلة لضرب الأعداء. لذلك، من المهم بالنسبة لهم حماية المجال الجوي فوق البلاد باستخدام طائرات اعتراض تقليدية. وبالتالي، سيتم النظر في إمكانية شراء إما MiG-35 ذات المحركين أو J-10 ذات المحرك الواحد. كلتا الطائرتين تنتميان إلى الجيل 4 ++، ويمكن إدماجهما بسهولة مع شبكة الدفاع الجوي الإيرانية وأسعارهما متقاربة. مع أن Chengdu الصينية أرخص، ولكن ليس كثيرا.

من وجهة نظر عسكرية، وفقا لـMilitary Watch ، فإن MiG-35 اليوم أفضل من J-10C . ومع ذلك، تتوقع المجلة الأمريكية أن تفضّل إيران في نهاية المطاف J-10C. وتشير هذه المجلة الأمريكية، التي تتنبأ عادة بدقة بالفائزين في العقود العسكرية، إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية بدأت تنتقد روسيا بشدة على ألعابها المزدوجة "معكم ومعنا". أمام بخصوص بكين فليس هناك سوى كلمات الامتنان وتأكيدات الصداقة المخلصة، على الرغم من أن الصين هي الشريك التجاري الأول لأمريكا، وليس سرا أن فيروس كورونا جاء إلى بلاد فارس من هناك.

وهكذا، فإذا هزمت تشنغدو J-10C في المعركة الجوية فوق طهران MiG-35 تجاريا، فهذا يعني على الأرجح شيئا واحدا: تفوّق مقاتلنا على المقاتلة الصينية لم يعد واضحا للعيان كما كان في الماضي القريب...

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