الولايات المتحدة تنتظر من إيران الحرب والمفاوضات

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دعوة ترامب قيادة الجمهورية الإسلامية إلى نسيان مسألة الانتقام من الأمريكيين، فالرد سيكون قاسيا، رغم وباء كورونا.

وجاء في المقال: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن الإيرانيين أو تشكيلات مؤيدة لإيران يستعدون لضرب منشآت عسكرية أمريكية.

وقد أعلن ترامب عن التصعيد المفترض للوضع، كعادته، على تويتر. ولم يذكر أي تفاصيل، لكنه توعد إيران بمشاكل كبيرة في حال توجيه ضربة للقوات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده منفتحة على المفاوضات، فقال للصحفيين، الخميس، في إجابة عن سؤال حول إمكانية رفع العقوبات عن إيران: "نحن في حاجة للتحدث معهم. أعتقد بأننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران بسرعة كبيرة. كل ما ينبغي فعله هو الاتصال. أعتقد بأنهم معتدون بأنفسهم وقيادتهم معتدة بنفسها. نحن معتدون بأنفسنا أيضا".

وفيما لا تعلق طهران، عادة، على ما يكتبه ترامب حول الموضوع الإيراني. لكنهم هذه المرة لم يصمتوا. فقد كتب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على حسابه في تويتر إن بلاده تعمل دائما من أجل الدفاع عن النفس ولا تكون البادئة في الحروب. وفي الوقت نفسه، يحدث أن الإيرانيين، "يلقنون درسا" للمعتدين، تاركا كلماته تحتمل أكثر من تأويل.

أما بالنسبة للمفاوضات مع الولايات المتحدة، فموقف إيران ثابت منذ وقت طويل. شرط طهران للحوار هو رفع العقوبات الأمريكية عنها. فيما ترى واشنطن أن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون نتيجة منطقية للمفاوضات، وليس شرطا مسبقا لبدئها.

إلى ذلك، نشرت شبكة NBS، نقلاً عن مصادرها في وكالات حكومية أمريكية، أن إدارة ترامب، بعد هجوم الحادي عشر من مارس، أعدت "ردا قاسيا" على إيران. ولكن تقرر التخلي عن "الرد القاسي" بسبب وباء فيروس كورونا. حتى إن الأمريكيين عرضوا على إيران مساعدة إنسانية في مكافحة الوباء، ولكن طهران رفضتها. وقد يعود ترامب إلى فكرة "الرد القاسي"، إذا وقعت هجمات جديدة في العراق.

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