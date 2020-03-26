لماذا بدت إيطاليا عاجزة أمام فيروس كورونا

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير دوبرينين، في "فزغلياد" حول الأسباب التي أدت إلى تفشي وباء كورونا في إيطاليا إلى هذه الدرجة وعجزها عن مواجهته.

وجاء في المقال:

لماذا لم تكن إيطاليا مستعدة لمواجهة وباء كورونا العالمي؟

ثقة بالنفس وبطء وأخطاء في التشخيص:

وفقا للخبراء، كان الفيروس ينتشر في إيطاليا طوال أسابيع قبل اكتشافه، وكانوا يشخصونه على أنه انفلونزا. استمر حاملو المرض الذين لا تظهر عليهم أعراض في الذهاب إلى العمل ودور السينما والتسكع في الحفلات والملاعب، ونقل الفيروس إلى الآخرين؛

عدم حفظ الأسرار والحجر الصحي الضعيف جدا:

حين سجلت الإحصائيات الرسمية 5833 حالة إصابة و 233 وفاة، فكرت السلطات في اتخاذ تدابير صارمة عاجلة. لكنهم فكروا بصوت مرتفع جدا، إذا جاز التعبير: فقد تسربت معلومات عن الخطة لحجر شمال البلاد، التي كان من المقرر تنفيذها في الـ 9 من مارس، إلى الناس قبل يوم من موعدها. وهكذا، هرع من كان لديه من سكان ميلانو فرصة للهروب من مدينة سيشملها الحصار باتجاه الجنوب، حاملين معهم الفيروس. لذلك انتشر الوباء بسهولة وببساطة في جميع أنحاء البلاد.

السبب الرئيس خفض ميزانية الصحة

لم تكن الرعاية الصحية الإيطالية مستعدة لمواجهة هجوم الوباء بكامل السلاح. لم يكن هناك ما يكفي من الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التهوية الميكانيكية والأسرّة في وحدات العناية المركزة وأقسام الأمراض المعدية (للمقارنة: في ألمانيا، 29.2 سرير لكل مائة ألف شخص، وفي إيطاليا، 12.5).

ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه لسبب بسيط، هو أن الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ من أجل "المساعدة المتبادلة بين أعضائه"، لا يعرف سوى شكل واحد من أشكال إخراج البلدان من أزماتها المالية، وهو أن كل دولة تحصل على قرض ملزمة بالتقشف. وكانت إيطاليا قد عانت أزمة مالية من بضع سنوات، فخفضت بشكل كبير من إنفاق الميزانية. وأول من يقع، تقليديا، ضحية تقليص الإنفاق، الرعاية الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية. وإذا كان تخفيض تمويل الأخيرين سيئا، فهو ليس قاتلا على الأقل، فإن ترك الطب من "دون سروال" (أقنعة وملابس مضادة للعدوى، إلخ) أمر محفوف بخطر الموت.

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