الوباء العالمي سيجبر أوروبا على التخلي عن رهاب الروس

تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول الخوف من الروس في أوروبا مقارنة بالخوف من فيروس كورونا، أيهما أبقى؟

وجاء في المقال: تثير الحرب ضد وباء كورونا الذعر وتولّد مخاوف جديدة. ولكن، في الوقت نفسه، يمكن أن تكون مناسبة ممتازة لإعادة النظر في المخاوف وحالات الرهاب المألوفة الأخرى.

وبسبب من كون إغلاق الحدود وفصل البلدان عن بعضها البعض يؤدي الآن إلى عواقب معاكسة، فأصوات أولئك الذين يقولون بضرورة أن يتعاون الجميع للخروج من الوضع الحالي، تتعالى. التغلب على انتشار الفيروس وعلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، لن يكون ممكناً إلا من خلال جهود مشتركة منسقة.

لذلك، فهناك دعوات من جميع أنحاء العالم إلى تخفيف العقوبات أو رفع بعضها، ما سيحسن الوضع في الاقتصاد العالمي وفي البلدان منفصلة، على حد سواء. وقد دعت الصين الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات ضد إيران؛ وفي أوروبا، استؤنفت المحادثات بشأن إنهاء حرب العقوبات مع روسيا.

ومنذ وقت طويل، يعارض العديد من السياسيين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، وحكام مختلف المقاطعات الألمانية، العقوبات (ضد روسيا). وعلى ضوء التغيير القادم في زعامة الحزب الحاكم، ستصبح مسألة العلاقات مع روسيا في حقبة ما بعد فيروس كورونا واحدة من القضايا الرئيسية في الجدل السياسي داخل ألمانيا.

بالطبع، لا يصح الرهان على تحقيق اختراق عالمي. فالعديد من الحروب التجارية، المصحوبة بالعقوبات، وعلى سبيل المثال، الصينية الأمريكية، سببها تناقضات جيوسياسية واقتصادية موضوعية. ولكن الأمور، في حالة العقوبات الأوروبية- الروسية، أبسط بكثير: فهي غير مجدية لكلا الطرفين، ويتم التمسك بها فقط بسبب التضامن الأطلسي ومسار الضغط الأطلسي على روسيا. ستخرج أوروبا من الأزمة الحالية أقل تبعية للنخب الأطلسية. لذلك، لديها فرصة لاختبار استقلاليتها في الاتجاه الروسي.

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