كتب فيكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول أسباب هروب سفن التجسس التابعة للناتو بعيدا عن شواطئ القرم الروسية بمجرد اكتشافها.

وجاء في المقال: في أبريل 2014، تعرضت المدمرة البحرية الأمريكية "دونالد كوك"، التي كانت تبحر في البحر الأسود (بالقرب من شبه جزيرة القرم)، لصفعة مخزية على الوجه: فالقاذفة الروسية SU-24، شغّلت نظام Khibiny الإلكتروني المحمول جواً (L-175B)، فعطلت معدات الدفاع الجوي بالسفينة الأمريكية، واضطرتها إلى الفرار إلى ميناء كونستانتسا الروماني.

ومع ذلك، فلم تتوقف سفن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، منذ ذلك الحين، عن الظهور في البحر الأسود. بل، على العكس من ذلك، ما زالت تأتي "للمناوبة" بالقرب من المياه الإقليمية الروسية.

ولكن ما الملفت في الأمر؟ بمجرد أن تلاحظ سفن الناتو أن أنظمة الحرب الإلكترونية الساحلية أو الجوية أو البحرية الروسية بدأت في معالجة إشاراتها، حتى يفر الضيوف غير المدعوين من المنطقة التي تم رصدهم فيها.

وفي الصدد، قال المرشح في العلوم التقنية، أليكسي موروزوف:

معداتنا الخاصة بالحرب الإلكترونية، تشوش معدات استطلاع السفن الأجنبية، فهي تضرب "العقول الإلكترونية" لأنظمة الملاحة الخاصة بهم. وتعطي إحداثيات كاذبة، تشوش على الطاقم. ولهذا السبب، تشعر سفن الناتو "بالضياع" عند حدود القرم، بل وفي أماكن أخرى.

العقبة الرئيسية أمام استطلاع سفن الناتو، التي تقترب من الحدود البحرية لروسيا في منطقة القرم، هي أنشطة أنظمة الحرب الإلكترونية الأرضية المضادة. فلدينا منها مجموعة مثيرة للإعجاب: "كراسوخا" و"بوريسوغليبسك-2" و "رتوت- بي إم" و "لير-2" ومورمانسك- بي إن" وأنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" و"بالانتين" وغيرها. لذلك، تجد الجنرالات والأميرالات الأمريكيين مضطرين إلى الاعتراف بغصة بأن "الروس تمكنوا في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم هائل في تطوير أجهزة الحرب الإلكترونية واستخداماتها".

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