نصف الروس تقريبا يغيّرون نمط حياتهم بسبب فيروس كورونا

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا وميخائيل روغوجنيكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول عدم ذعر الروس من انتشار فيروس كورونا وعدم تدافعهم إلى المتاجر خوفا من نقص السلع.

وجاء في المقال: فقط حوالي 10 في المائة من الروس، ومعظمهم من الجيل الأكبر، يحتاطون من الحبوب والمعكرونة والسكر والطحين ومواد التنظيف بسبب فيروس كورونا. فيما يلاحظ أن بقية الروس لا يقومون بتكديس مخزونات ولا يخشون من نقص المواد في المتاجر.

فقد قال 58% من المستطلعة آراؤهم أن الفيروس لم يغير في حياتهم، بينما البقية بدأوا بالفعل في اتخاذ احتياطات مختلفة. وعلى وجه الخصوص، قال 18% إنهم قللوا من التنقل بوسائط النقل العام، و 16 % تخلوا عن السفر، وحوالي 13 %، قللوا من تواصلهم مع محيطهم. هذه بيانات الأسبوع السابق. أما اليوم، فأصبح عدد الذين يتفاعلون بطريقة ما مع الوضع الناجم عن الفيروس الجديد، على الأرجح، أكثر.

وفي الصدد، أكد الشريك الإداري لوكالة B&C ، مارك شيرمان، أن البلاد غير مهددة بنقص الغذاء، ذلك أن صناعة المواد الغذائية أفضل بكثير من غيرها، كما أن سلاسل البيع بالتجزئة متطورة أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا له، لدينا تجارة متطورة عبر الإنترنت. لذلك، حتى في حالة الحجر الصحي، لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل في تأمين المنتجات. كما أن الوضع مع سلاسل البيع بالتجزئة تحت سيطرة الحكومة. ولكن، من المهم أن لا تضخم سلاسل البيع بالتجزئة نفسها الوضع، مستغلة الحالة، لإظهار أن حال بعض المتاجر أفضل من غيرها.

بشكل عام، وضعنا لا يزال أفضل بكثير مما هو عليه في أوروبا، وسوف يراقب السكان، أولاً، ديناميكيات العدوى والتدابير التي يتم اتخاذها لاحتواء الخطر، سواء من الناحية الطبية أو من حيث العواقب على الأعمال التجارية.

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