"ينتشر في كل مكان".. خبير روسي عن فيروس كورونا من إيران

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" نص لقاء حول الأسباب التي تحول دون وقف انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية، ومعنى أن ينتشر من مدينة قم.

وجاء في اللقاء الذي أجراه أيك خالاميان، مع خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية الموجود في إيران، نيكيتا سماغين:

لا تمتلك إيران قدرات الصين، وليست مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة مثلها. على سبيل المثال، عزل مدن محددة.

تُظهر التجربة الإيرانية أن فيروس كورونا طالما دخل إلى البلد، واخترق العديد من المقاطعات وسجلت عشرات بل مئات حالات الإصابة به، فقاد بات من المستحيل فعليا وقف انتشاره.

من الانعطافات غير المتوقعة في الوضع مع فيروس كورونا في إيران هو سرعة ظهور إصابات بين ممثلي السلطات. فقد تأكدت 5 حالات للمرض في البرلمان؛ وتأكدت إصابة نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة ونائب وزير الصحة بالفيروس أيضا.

هناك خصوصية أخرى تتعلق بحقيقة أن انتشار فيروس كورونا بدأ في إيران من مدينة قم. وهي مركز ديني في البلاد. وذلك، كما أظن، يعلل تغلغل فيروس كورونا بسرعة، في مجلس الشورى، مثلا، حيث عدد كبير من أعضائه رجال دين، إما من مدينة قم نفسها أو تربطهم بقم علاقات بطريقة أو بأخرى: إما درسوا هناك أو يزورنها بانتظام.

كيف ينظرون في إيران إلى إغلاق جيرانهم الحدود معهم؟

بالطبع، لم يبتهجوا لسماع الأخبار عن إغلاق الحدود. ولكن، إذا تحدثنا عن الموقف الرسمي للسلطات، فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا، قالت فيه: "من حيث المبدأ، نحن نفهم أن هذا الإجراء مؤقت، وقد يكون ضروريًا". وهكذا، تكون ردة فعلهم متزنة.

أما بالنسبة للسكان، فهم، في الوقت الحالي، يشعرون بالخوف الشديد من انتشار فيروس كورونا. بالطبع، ليس هناك ذعر، لكن معظم الناس يجلسون في منازلهم، ويحاولون عدم التفكير في السفر حول العالم أو التنقّل في البلد.

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