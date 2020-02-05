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سفوبودنايا بريسا

انتصار الجنرال الراحل سليماني: إس-400 قريبا في العراق

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انتصار الجنرال الراحل سليماني: إس-400 قريبا في العراق
Reuters
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تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ايشينكو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول خروج العراق من تحت السيطرة الأمريكية، بقرارين هامين.

وجاء في المقال: حتى وهو ميت، لا يزال القائد الفارسي الأسطوري لفيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني... يمسك بخناق الولايات المتحدة. بات ذلك واضحا بعد تصريح لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي بالتوصل إلى اتفاق مع موسكو، في زمن قياسي، بشأن توريد منظومة إس-400 إلى هذا البلد. ويمكن القول بثقة إن خطوة بغداد هذه ستسبب هستيريا حقيقية في واشنطن.

ما دفع بغداد (وربما يدفع المزيد من الدول قريباً!) إلى اتخاذ قرار شراء منظومة الدفاع الجوي إس-400، في أسرع وقت ممكن، خيبة الأمل الواضحة وواسعة النطاق في القدرات القتالية لمنظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت. فحتى وسائل الإعلام الأمريكية تتساءل: أين كانت هذه البتريوتات الممتدحة، ليلة الـ 8 من يناير 2020، حين شنت إيران ضربات انتقامية على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، بعد أيام قليلة من اغتيال الجنرال سليماني؟

بالمناسبة، فقد سارعت الولايات المتحدة إلى تهديد بغداد بعقوبات، إذا جرؤت على وضع توقيعها على الصيغة النهائية لاتفاق التزود بالصواريخ الروسية.

لكن، من المستبعد أن يخيف هذا التهديد أحدا في بغداد. فمن أسابيع قليلة، في الخامس من يناير، مباشرة بعد اغتيال الجنرال سليماني، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من البلاد.

لذلك، يغدو من الصعب عمليا على واشنطن منع إخراج قواتها وكذلك وقف شراء العراقيين منظومة إس-400. لكنهم، سوف يحاولون، هناك، جاهدين، القيام بذلك.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة

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