خبير يفسر سلبية تركيا في المعركة من أجل إدلب

كتب إيفان أباكوموف، في "فزغلياد"، حول أسباب سكوت تركيا على هجوم الجيش الحكومي السوري الأخير في إدلب.

وجاء في المقال: "هجوم الأسد، ناجح. بدأ تحرير طريق حماه حلب السريع من المسلحين، وقد يكون وراء ذلك اتفاقات روسية تركية"، ذلك ما قاله الباحث السياسي غيفورغ ميرزايان لـ"فزغلياد"، تعليقا على الوضع في شمال غرب سوريا، حيث هاجمت قوات الرئيس بشار الأسد مواقع المتشددين المدعومين من تركيا.

وأضاف ميرزايان: "في السابق، كانت تصدر من أنقرة تصريحات صاخبة، تقول: لا تمسوا هؤلاء الناس، أنتم تنتهكون الاتفاقيات، وسوف نطلب دعم الولايات المتحدة للتدخل وإنقاذ المتشددين. أما الآن، فكل شيء هادئ. نعم، لا تزال هناك مراكز المراقبة التركية، لكن قوات الأسد تتجنبها بحذر. وهؤلاء، بدورهم، لا يتدخلون".

وقال ميرزايان: "ترتبط هذه الاتفاقيات على الأرجح بالتعاون الناجح بين روسيا وتركيا في الاتجاه الليبي. وبشكل تقريبي، يمكن القول إن تركيا قايضت دعم المتشددين بمساعدة روسيا في ليبيا. بل قامت تركيا بنقل جزء من أكثر المقاتلين تشددا من سوريا إلى ليبيا "للتخلص" منهم في المعارك مع قوات المشير حفتر".

"لكن يصعب القول إنها المعركة الأخيرة على سوريا، كما يكتب الإعلام الغربي. فمن غير المؤكد أن الأسد يمتلك الآن القوة لتحرير كل إدلب. سوف يقضمها قطعة وراء أخرى. ويجب أن لا ننسى أن هناك مناطق كردية مع العديد من القضايا غير المحلولة؛ وهناك أيضا أمريكيون يحتلون المناطق الشرقية من سوريا مع حقول النفط. لذلك، ليست هذه المعركة الأخيرة على سوريا. ومع ذلك، فإن الهجوم الحالي يمثل نجاحا كبيرا للأسد وروسيا، فمن دون دعم روسي ما كان هذا الهجوم سينفذ".

وتنبأ ضيف الصحيفة بتحرير مناطق إضافية في جنوب شرق إدلب، فقال: "إذا نجح هجوم الأسد وتم فتح طريق حماة حلب السريع، فسيكون هذا نجاحا كبيرا للقوات الحكومية. سيربط هذا الشريان حلب مع بقية سوريا بالبنية التحتية الطبيعية للنقل".

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