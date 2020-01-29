مستشار البنتاغون: الاتحاد الأوروبي مستمر في الضعف

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع مستشار البنتاغون، الجنرال المتقاعد بول فاليلي، عن مستقبل الناتو كما تراه واشنطن.

وجاء في اللقاء:

في يناير، بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو الاستعداد لنشر القوات تمهيدا لأكبر مناورات عسكرية في أوروبا في السنوات الـ 25 الماضية (DEFENDER-Europe 2020)، والتي ستبدأ في مارس. لماذا يقوم الناتو بمثل هذه المناورات وهل تنتظر واشنطن ردا من روسيا؟

أظن أن روسيا سوف ترد. لست متأكدا من سبب قيامنا نحن، الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، لأننا نعلم أن روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا، كما يقولون. أنا أعد ذلك هدرا لأموال دافعي الضرائب.

على خلفية التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، دعا دونالد ترامب دول الشرق الأوسط للانضمام إلى الناتو. جاء الاقتراح، بعد يوم من دعوة ترامب حلف شمال الأطلسي للمشاركة بنشاط أكبر في شؤون الشرق الأوسط. ما مدى احتمال سيناريو تكامل الشرق الأوسط في الناتو؟

يحاول ترامب إجبار أوروبا على بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية والعسكرية في الشرق الأوسط.

لقد تعبت الولايات المتحدة من المشاركة في شؤون الشرق الأوسط، وفي معظم الحالات تريد التخلص من ذلك.

ما الذي، في رأيكم، ينتظر أوروبا؟

في رأيي، لن تحدث في أوروبا حرب كبيرة مثل الحرب العالمية الثانية. أوروبا تواجه تحديات جدية في قيادتها. فلقد حاولت جعل الاتحاد الأوروبي خصما اقتصاديا وسياسيا للولايات المتحدة، فتحول ذلك إلى فشل هائل، من حيث أن أوروبا مثقلة بالضرائب المرتفعة والبيروقراطية الهائلة والتحكم المفرط.

هذا الأسبوع، أعطى ترامب إشارة مهمة للأوروبيين وأولئك القلقين بشأن تغير المناخ في دافوس. كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة للبريطانيين. سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في الضعف.

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