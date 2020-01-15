أوروبا تطالب إيران بالامتثال للصفقة النووية

تحت العنوان أعلاه، كتبت دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الضغط على طهران للدخول في مفاوضات مع واشنطن.

وجاء في المقال: دعت أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وبوريس جونسون السلطات الإيرانية إلى الامتثال لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية)، وأشاروا إلى الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية في المنطقة. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات بسبب طائرة بوينغ 737 التي أسقطها الإيرانيون.

في الـ 5 من يناير، أعلنت الحكومة الإيرانية عن المرحلة الخامسة والأخيرة من الانسحاب التدريجي من الصفقة النووية، بتخليها عن القيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي. وفي الوقت نفسه، أكدت أنها مستعدة للعودة إلى الامتثال للصفقة إذا تم رفع العقوبات وتحملت الولايات المتحدة مسؤولية اغتيال قاسم سليماني.

وفي الصدد، أكد كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، أن إيران لم تنسحب رسمياً من الصفقة، فقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "هذه هي الخطوة الخامسة من تخفيض الالتزامات بالصفقة النووية. مع كل خطوة جديدة، تشدد إيران سياستها نحو الانسحاب من المعاهدة، لكنها لا تخرج منها بالكامل. أعتقد أن الـ 60 يوما القادمة ستكون مهمة جدا".

وأكد ساجين إمكانية إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن البلاد تعاني من توترات اجتماعية قوية، يمكن أن تزداد مع فرض عقوبات جديدة. وأضاف: "فحتى قبل تفاقم الوضع، كانت نخبة الجمهورية الإسلامية من المؤيدين للمفاوضات مع الولايات المتحدة. أعتقد بأن القيادة الإيرانية إذا قررت الموافقة، فسيحدث ذلك على الأرجح خلال الشهرين المقبلين".

كما أشار ضيف الصحيفة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال تسيطر على الوضع في إيران، في مجال الطاقة النووية، إلا أن المنظمة ستفقد الاتصال بالجمهورية الإسلامية إذا تم إنهاء الصفقة. لذلك، تحاول الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والصين واليابان، ثني طهران عن الانسحاب النهائي من الصفقة.

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