طيورهم هي السبب

كتب فيكتور سوكيركو، في "فزغلياد"، حول أهم أسباب حوادث سقوط الطائرات المقاتلة في الهند، والخدعة في الحديث عن سلبيات "سو-30" الهندية.

وجاء في المقال: سلمت روسيا إلى الهند في أوقات مختلفة عددا كبيرا من الطائرات (أصبح أسطول سلاح الجو الهندي مجهزا بنسبة 80 بالمائة بالمعدات السوفيتية والروسية)، بما في ذلك المقاتلات.

إنما هناك سطر خاص، في هذه القائمة، للمقاتلة الروسية Su-30MKI متعددة المهام، التي طُوّرت خصيصا للهند، ويجري تصنيعها بما في ذلك في تلك البلاد. ومن خلال التسلح بها، حقق سلاح الجو الهندي في تسعينيات القرن الماضي التفوق المنشود.

وتخطط القوات الجوية الهندية لتشغيل Su-30MKI حتى الأعوام 2030-2040، بل وبعد ذلك، ما يحدد إلى درجة كبيرة ميزان القوى في هذه المنطقة.

إنما ذلك كله، لا يتوافق عموما مع تصريحات تكثر من نشرها الصحافة الهندية حول تدني نوعية المقاتلة Su-30MKI ، مقارنةً بـ Rafale الفرنسية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، فلاديسلاف شوريغين، لـ "فزغلياد":

لا معنى للمقارنة بين مقاتلتين من الفئة نفسها تقريبا. فكل منهما مزايا وعيوب معينة. إذا تحدثنا عن ارتفاع معدل حوادث "سو" الهندية، فهناك تفاصيل يجدر التوقف عندها. فوفقا للإحصاءات، فقد سلاح الجو الهندي عددا أكبر بكثير من مقاتلات Su-30MKI مقارنة بأي مشغل آخر لهذه الطائرات. ويرجع ذلك إلى أن معظم المطارات العسكرية في الهند تقع بالقرب من المدن الكبيرة، حيث تتنشر في ضواحيها مقالب قمامة ضخمة، تعج سماؤها بالطيور. وقع أكثر من 10 في المائة من الكوارث لـ Su-30MKI الهندية، بسبب التصادم مع الطيور في السماء..

ومن السابق لأوانه الحديث عن تنسيق هذه المقاتلة التي تم تطويرها إلى مستوى 4 ++، ويمكن أن تبقى عقودا قادمة في أساس القوة الجوية الهندية. استبدال رافال بها، بالتأكيد لن ينجح، بما في ذلك بسبب ارتفاع سعر المقاتلات الفرنسية.

يبدو لي أن هناك عنصر خداع من جانب السلطات الهندية، في الحديث عن أوجه القصور المزعومة فيSu-30MKI، لتقليل قيمة العقود القادمة.

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